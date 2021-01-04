是日星玄

2021年01月04日 00:00
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    庚子年十一月廿一壬子木建日
    【是日通勝】
    是日吉數：24、31、39、40
    財神方位：正南
    歲煞方位：南
    宜：祭祀、安葬、飾垣
    忌：動土、開渠、掘井
    吉時：
    23:00pm~00:59am
    05:00am~06:59am
    17:00pm~18:59pm
    凶時：
    19:00pm~20:59pm
    21:00pm~22:59pm
    【星座運程】
    今日幸運星：獅子座
    白羊
    欲望多多，但投資前要觀察時局。
    金牛
    財運偏弱，將勤補拙可突破悶局。
    雙子
    處事不夠冷靜，忍一忍，別抱怨。
    巨蟹
    下午運勢稍弱，待人接物要低調。
    獅子
    迎來忙碌一天，但表現將獲肯定。
    處女
    事業處於強勢，盡情表現自己吧！
    天秤
    頭腦靈活，判斷力強，行事果斷。
    天蠍
    投資易失先機，有亂花錢的傾向。
    人馬
    工作要憑真本事取勝，免受非議。
    山羊
    感情關係穩定，不妨約會另一半。
    水瓶
    受到公司重用，工作無往不利。
    雙魚
    投資前要多聽意見，忌獨斷獨行。
    【生肖運程】
    相沖生肖：馬（55歲）
    整體運勢上升，但求財不能大意。
    人氣強，財運上升，或會中獎。
    職場有變動，可迎來上位機遇。
    愛情運一般，容易跟伴侶吵架。
    求財不要着急，生意人要謹慎。
    財運好轉，惟工作上遇到煩惱。
    處事容易迷失方向，提防受騙。
    付出有回報，積極工作有着數。
    工作發展良好，但要注意健康。
    得到貴人指點，工作進度理想。
    財運稍遜，投資和營商勿跟風。
    做事效率高，但要防壓力過大。