是日星玄
2021年01月04日 00:00
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庚子年十一月廿一壬子木建日
【是日通勝】
是日吉數：24、31、39、40
財神方位：正南
歲煞方位：南
宜：祭祀、安葬、飾垣
忌：動土、開渠、掘井
吉時：
23:00pm~00:59am
05:00am~06:59am
17:00pm~18:59pm
凶時：
19:00pm~20:59pm
21:00pm~22:59pm
【星座運程】
今日幸運星：獅子座
白羊
欲望多多，但投資前要觀察時局。
金牛
財運偏弱，將勤補拙可突破悶局。
雙子
處事不夠冷靜，忍一忍，別抱怨。
巨蟹
下午運勢稍弱，待人接物要低調。
獅子
迎來忙碌一天，但表現將獲肯定。
處女
事業處於強勢，盡情表現自己吧！
天秤
頭腦靈活，判斷力強，行事果斷。
天蠍
投資易失先機，有亂花錢的傾向。
人馬
工作要憑真本事取勝，免受非議。
山羊
感情關係穩定，不妨約會另一半。
水瓶
受到公司重用，工作無往不利。
雙魚
投資前要多聽意見，忌獨斷獨行。
【生肖運程】
相沖生肖：馬（55歲）
鼠
整體運勢上升，但求財不能大意。
牛
人氣強，財運上升，或會中獎。
虎
職場有變動，可迎來上位機遇。
兔
愛情運一般，容易跟伴侶吵架。
龍
求財不要着急，生意人要謹慎。
蛇
財運好轉，惟工作上遇到煩惱。
馬
處事容易迷失方向，提防受騙。
羊
付出有回報，積極工作有着數。
猴
工作發展良好，但要注意健康。
雞
得到貴人指點，工作進度理想。
狗
財運稍遜，投資和營商勿跟風。
豬
做事效率高，但要防壓力過大。