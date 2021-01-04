是日星玄

【是日通勝】

是日吉數：24、31、39、40

財神方位：正南

歲煞方位：南

宜：祭祀、安葬、飾垣

忌：動土、開渠、掘井

吉時：

23:00pm~00:59am

05:00am~06:59am

17:00pm~18:59pm

凶時：

19:00pm~20:59pm

21:00pm~22:59pm

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

欲望多多，但投資前要觀察時局。

金牛

財運偏弱，將勤補拙可突破悶局。

雙子

處事不夠冷靜，忍一忍，別抱怨。

巨蟹

下午運勢稍弱，待人接物要低調。

獅子

迎來忙碌一天，但表現將獲肯定。

處女

事業處於強勢，盡情表現自己吧！

天秤

頭腦靈活，判斷力強，行事果斷。

天蠍

投資易失先機，有亂花錢的傾向。

人馬

工作要憑真本事取勝，免受非議。

山羊

感情關係穩定，不妨約會另一半。

水瓶

受到公司重用，工作無往不利。

雙魚

投資前要多聽意見，忌獨斷獨行。

【生肖運程】

相沖生肖：馬（55歲）

鼠

整體運勢上升，但求財不能大意。

牛

人氣強，財運上升，或會中獎。

虎

職場有變動，可迎來上位機遇。

兔

愛情運一般，容易跟伴侶吵架。

龍

求財不要着急，生意人要謹慎。

蛇

財運好轉，惟工作上遇到煩惱。

馬

處事容易迷失方向，提防受騙。

羊

付出有回報，積極工作有着數。

猴

工作發展良好，但要注意健康。

雞

得到貴人指點，工作進度理想。

狗

財運稍遜，投資和營商勿跟風。

豬

做事效率高，但要防壓力過大。