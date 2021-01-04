東方日報C1：章子怡突擊搶閘與楊冪孫儷爆收視混戰

入行27年的章子怡人氣依然高企，先後演出不少大片如《十面埋伏》及《一代宗師》的她，近年更不時於內地綜藝節目發現其身影，唯獨一直未有染指劇界，據悉其首部劇作《上陽賦》突然宣布即將推出，並將與其他「收視鐵腳」包括孫儷及楊冪等正面交鋒，相信戲裏戲外好戲連場。

章子怡主演的《上》劇2018年11月煞科至今，足足被「私藏」了兩年有多，期間多次改名，由《帝凰業》變《江山故人》，如今終落實「正名」為《上陽賦》，為的是務求通過內地審批推出，更曾傳出有人酗酒影響拍攝，最終易角的消息，可謂波折重重，如今劇集終見天日，台前幕後振奮不已。今次除有子怡「首次掛帥」外，更有另一影后惠英紅坐鎮，大隊對點擊及收視都信心滿滿。

然而同一時間，有指「內地電視劇女王」孫儷主演的《理想之城》，以及楊冪主演的《斛珠夫人》及《暴風眼》、周冬雨的《千古玦塵》和趙麗穎的《有翡》及《幸福到萬家》等亦已排隊上架加入「收視大混戰」，幾位花旦向來都有叫座力，難怪隨即有網友開盤，猜測「處女下海」的子怡能否順利攞頭彩「贏到開巷」。

密冚劇情 爆料搶話題

《上》劇改編自小說《帝王業》，無論投資、製作或卡士方面都相當認真，未開播更已先贏話題，除了連番改名，上月子怡於綜藝節目中不開名爆料指劇組有演員酗酒不專業，火速引起網絡熱話，網民爭相「緝兇」！而原定的80集最終濃縮到68集，劇情更見緊湊。劇中子怡飾演「王儇」與三王子「子澹」兩小無猜，但最終卻嫁給周一圍飾演的「蕭綦」，上演一場政治婚姻。同劇還有趙雅芝飾演子怡母親「長公主」、惠英紅出演「謝貴妃」，剛為人父的楊祐寧、袁弘等都在演員之列。劇集拍攝期長達9個多月，至今一直未曾進行預熱宣傳，而且鮮有「劇透」，神秘感十足，而子怡曾透露拍攝非常累，胳膊更曾摔了，男主角周一圍則表示：「這是我從演以來拍攝過的最恢宏的作品。」難怪令劇迷更引頸以待。

不過，今次子怡「踩過界」拍劇，有網民卻不看好，直指同為影后級的周迅孭飛劇《如懿傳》、湯唯主演的《大明風華》等成績都差強人意，認為由影轉視的子怡情況「令人擔心」。事實上《上》劇前檔《大秦賦》雖有內地男星段奕宏坐鎮，但開播後只有頭威，口碑高開低走，故推測子怡接檔將面臨一定的壓力。

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