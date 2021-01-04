6舊腹肌承諾影寫真　杜德智嚴崇天瑪姬直播玩健身

少有露面的杜德智日前現身支持由嚴崇天及瑪姬主持的直播節目，擔任嘉賓分享健身樂趣，身為星級健身教練的他，更即席「開班」過幾招給2位主持，令直播室變成小型Gym Room。事後他受訪表示雖然不是首次開Live，但都好開心、興奮︰「好鍾意分享有關飲食健康嘅嘢，未答晒啲問題就已經過咗成粒鐘！做直播都有經驗，因為之前有1、2位學生返咗外國都想繼續上堂，所以我就用Zoom教班，而嚟緊都會再開多啲網上運動班。」

全港健身室多次因為疫情而關閉，他直言有影響收入，不過卻樂觀指有於困境中進步︰「Studio進步咗、自己對社交平台、做直播都進步咗，除咗會網上開班之外，今年亦會做多啲同音樂有關嘅事，喺留家抗疫嘅呢段時間自己喺屋企玩音樂原來係咁開心！」又大讚愛徒方力申好有音樂才華，希望跟對方合作。

嚴崇天說好榮幸邀請到杜德智做嘉賓，又自爆被瑪姬取笑身形「瘦蜢雞」，還逼他許下承諾，若然練成6舊腹肌就會拍寫真集︰「平時都有做開Gym同打泰拳，杜德智話只要我再跟佢練吓，保證我可以練成誘人Body！同埋都想手臂粗啲、胸肌大啲，咁樣着衫都好睇啲！」