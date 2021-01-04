《哈利波特》男星Devon Murray宣布初為人父

今年是《哈利波特－神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）上映20周年紀念，而憑片中「西莫斐尼干」（Seamus Finnigan）一角走紅的32歲愛爾蘭男星Devon Murray昨日率先報喜！

他於社交網留言宣布女友Shannon為他產子的消息：「昨日2/1/21我的人生永遠改變。Shannon誕下我們的美麗小男孩Cooper Michael Murray。重6磅10安士。經歷完非常漫長的分娩以及最後的恐怖幾分鐘之後，母子目前的情況好好。」他亦稱讚女友為他的英雄。而他亦有向粉絲分享蛋糕仔以及賀卡的照片。他們於2018年拍拖，今次是他們的首胎。

Devon宣布初為人父之後，《哈》片的拍檔Evanna Lynch和Scarlett Hefner都有留言恭喜他。今次並非《哈》片首位男星做老竇，去年「榮恩」路拔格連亦為人父，他的女友Georgia Groome於5月時為他誕下1女。