日本新春特備劇互撼！《逃恥》收視打贏《教場2》

新垣結衣主演的《逃恥》特別篇與木村拓哉的《教場2》互撼，收視一較高下。

日本新春期間，各大電視台推出特別篇日劇賀歲，日本「國民老婆」新垣結衣與星野源合演的TBS電視台劇集《逃跑雖可恥但有用》新春特別篇和木村拓哉主演富士電視台新春特備劇《教場2》，分別於前晚及昨晚播出一較高下，結果《逃恥》收視較《教場2》勝一籌。

《逃恥》特別篇講述津崎兩夫妻榮升父母，在疫情下合力養育BB的過程，獲得15.5%高收視。至於《教場2》昨晚播映前篇，獲得13.55%收視，比《逃恥》略遜，今晚將播映後篇。《教場2》以警察學校訓練學警為題材，木村飾演冷酷獨眼教官風間公親，今集除了加入一批新演員飾演學警之外，上集演員工藤阿須加、川口春奈、葵若菜、富田望生、友方良介、村井良大、大島優子、三浦翔平亦有演出，一眾已成為正規警察，結尾部份木村與三浦翔平、川口春奈、大島優子等向殉職的工藤阿須加敬禮，場面感人。

另外，於大除夕播映的NHK大型音樂節目《紅白歌唱大賽》，今年因疫情以現場無觀眾方式直播，取得平均收視40.3%，演出完最後一天便休團的尊尼天團嵐演唱完《Happiness》的一刻​​​​，取得瞬間最高收視47.2%。