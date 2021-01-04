「上羽繪惣」胡粉甲油　指尖上的京都風情

提起油漆通常都聯想起裝修，又點估到會同指甲扮靚有關！但偏偏日本京都就有間老字號油漆店，憑着自家研發的胡粉指甲油大受女生歡迎。

究竟胡粉是甚麼？原來是一種由扇貝貝縠研磨出粉末製成的水溶性顏料，有着速乾的特性，多年來不僅常用於日本畫，就連神社寺院壁畫或天花板畫都會用上胡粉作顏料。早於10年前「上羽繪惣」便開始利用此天然原料製作顯色又不傷指甲的指甲油，結果產品面世後大受追捧，更成為遊客到訪京都時必買的人氣伴手禮。

今年店方為了慶祝胡粉指甲油發售10周年，特別推出Powder Nail -Winter Small Box冬季組合。套裝內是兩款不同甲油，其中「玉樁」色調甲油的瓶身看起來像是粉紅色閃光，但當實際塗上手後會綻放出明亮的山茶花色，另外薄塗與重複疊塗亦會產生不同色澤效果，相當特別。至於另一款「綺羅星」指甲油則混合了紫、金色調，在塗上一刻就如劃過夜空的流星灑落在指尖，無論是薄薄一層或疊塗都能輕易流露華麗風，特別適合節慶場合使用。