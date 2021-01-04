「一代奸妃」李香琴病逝　享年88歲

有「一代奸妃」之稱、著名資深藝人李香琴因病在家中離世，享年88歲。李香琴女兒已經向親友通知母親病逝的消息。消息指她在12月份開始身體狀況急速惡化，家人已作好心理準備。

李香琴原名李瑞琴，為廣東順德人，父親在澳門經營米舖、錢莊生意，出身富裕的她於澳門成長。於中日戰爭時期，香港淪陷，許多大老倌紛走到澳門演出，琴姐當時十四、五歲讀初中，愛看粵劇，有大戲開鑼即往捧場，更迷上了名伶任劍輝，小時候琴姐在台下見任姐向下瞄，以為任姐認得她興奮不已，更矢志入戲行。

演西宮奠定地位

由於當時社會仍重男輕女，琴姐輟學入戲行家人未有反對，她先後拜師小鶯鶯、譚秀珍、盧海天學藝。為學戲琴姐由千金小姐變成梅香，從低做起。琴姐入戲行兩年多得到陳錦棠賞識，栽培她成為「錦添花劇團」第四花旦。

自此琴姐便與戲行結下不解緣，於二十歲琴姐獲關德興推薦拍電影，初登大銀幕之作是《黃飛鴻三戲女鏢師》，接着再獲羅劍郎引薦在電影中演奸角。於1960年，琴姐在電影《鴛鴦江遺恨》演大反派一舉成名，還有她與余麗珍演《無頭東宮教子鬧金鑾》、《三宮六苑斬狐妃》等等，余演忠角「東宮娘娘」、她演奸角「西宮娘娘」，大獲好評，琴姐奸到出汁的演技深入民心，奠定她在藝壇地位。

投資拍片做主角

在影壇發展不俗，琴姐賺到錢亦投資開戲，她與任冰兒、譚倩紅、朱日紅等結義金蘭為「九大姐」，更於1964年合資開拍電影《香城九鳳》。至1974年她與譚炳文合辦「歡樂影片公司」開拍喜劇《大鄉里》，人稱「二幫王」的琴姐更首次擔任女主角。其後兩年琴姐自組「李氏電影公司」繼續拍喜劇，為配合電影她更唱流行曲如《你回來吧》、《舊歡如夢》等。

半退休拍劇過癮

琴姐歌、影、粵劇三棲發展，於七十年代被蔡和平挖角力邀加盟無綫，此後成為長壽節目《歡樂今宵》台柱，更一改「奸妃」戲路，在經典電視劇《親情》、《網中人》中演活慈母角色，演技備受讚賞。直至1989年琴姐移民澳洲，此後半退休，閒時才返港拍電影及劇集過戲癮。年前琴姐靜極思動，加盟亞視拍攝劇集《大城小故事》。2009年琴姐在港與陳寶珠、余安安等演出舞台劇《我愛萬人迷》，據她稱，有日化妝時不慎用筆插入眼球，積了瘀血幾乎失明，幸好最終無事。

李香琴晚年仍堅持拍劇，2010年1月，78歲的琴姐連續四日每日拍劇10小時，期間不慎暈倒跌腫面，並在醫院度過其生日，休息數天後琴姐再復工，但身體大不如前，不時疲態畢露。及至2011年三月再傳出琴姐手震震懷疑患上柏金遜症，其後她主動澄清沒有患病，不想朋輩們擔心。