第3波抽籤！一文睇晒PS5預購網址

中籤者將於2021年1月8日至1月9日收到電話及電郵通知，並需於2021年1月9日至1月12日期間，親身前往所選擇之「藍店」完成預購PS5的手續，而主機的取貨日期由2021年1月15日起。除藍店以外，豐澤、AEON、LOG-ON及官方Online Store今日起都有得抽PS5，鑑於SIEH向本網透露短期內PS5都不會有大貨供應，所以不想捱炒價就要把握每個抽籤機會，祝大家好運！

其他PS5預購抽籤網址：

Online Store

LOG-ON

豐澤

AEON