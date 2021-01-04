第3波抽籤！一文睇晒PS5預購網址
2021年01月04日 15:00
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PlayStation Platinum Shop再度舉辦PS5網上預購抽籤活動，鑑於短期無大貨，想買就咪錯過了！（互聯網）
PlayStation 5自去年11月開售以來一直一機難求，即使俗稱「藍店」的PlayStation Platinum Shop與各大零售商都舉辦過抽籤活動，但向隅人數仍然極多，也導致炒價長居不下，一部主機索價$5,000或以上，真是並非人人捨得賣！幸好，2021年伊始，玩家們又有個試運氣機會了，皆因第3波PS5網上預購抽籤活動正式展開，即日起至1月6日晚上11時59分為止，各大PlayStation Plus會員可以登入以下網址( https://bit.ly/ps5hk_202101 ) ，填寫姓名、聯絡電話、電郵地址、購買地點後就可以參加抽籤。
中籤者將於2021年1月8日至1月9日收到電話及電郵通知，並需於2021年1月9日至1月12日期間，親身前往所選擇之「藍店」完成預購PS5的手續，而主機的取貨日期由2021年1月15日起。除藍店以外，豐澤、AEON、LOG-ON及官方Online Store今日起都有得抽PS5，鑑於SIEH向本網透露短期內PS5都不會有大貨供應，所以不想捱炒價就要把握每個抽籤機會，祝大家好運！
其他PS5預購抽籤網址：
Online Store
LOG-ON
豐澤
AEON