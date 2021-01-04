婚姻觸礁孤身終老　李香琴譚炳文緋聞傳足逾30年

有「一代奸妃」之稱、著名資深藝人李香琴入行雖早，但她只為興趣，對事業沒有太大野心，十七歲那年，琴姐與恩師陳錦棠的徒弟蕭仲坤日久生情，拍拖未幾琴姐便嫁作蕭太，之後誕下女兒蕭芷筠，奈何兩人因性格不合，九年婚姻觸礁。

追求者眾無再婚

與前夫未能共偕白首，琴姐感嘆不已：「大家都太年輕，冇想清楚就結婚，婚後先發覺大家性格不合，而且對方有啲唔好嗜好，所以決定離婚。」

離婚之後，琴姐與愛女相依為命，即使身邊裙下之臣不斷，她亦未有再婚。賢良淑德的琴姐，曾先後傳出麥基及金山富商追求她，但未見開花結果，不過琴姐與螢幕情人譚炳文則傳足三十多年緋聞。

不理閒言再合作

自七十年代開始，琴姐與炳文合組公司兼以情侶檔演出，兩人緋聞不絕，當時琴姐受不了閒言閒語，怕對炳嫂造成困擾導致家變，決與炳文拆檔自組公司。數年後琴姐才衝破心理障礙不理閒言，與炳文繼續拍檔搵銀，此後兩人合作無間成為知己，於1998年為紀念合作三十年，舉行了《譚炳文、李香琴繽紛友情30載》演唱會。近年兩人亦互相扶持，不時相約飲茶食飯。