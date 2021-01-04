勁大陣仗！鄭伊健蘇麗珊同80位舞蹈員跳舞

藝人鄭伊健在新一年率先推出全新歌曲《STRONGER》，他用新歌拍攝了1輯廣告，導演特別找來蘇麗珊，與80位年輕舞蹈員載歌載舞，一起拍攝，為防範疫情傳播，工作人員不時在錄影廠內噴灑消毒噴霧，全體工作人員進入廠門時，均需接受「自動消毒機」噴灑酒精噴霧消毒，過程十分快捷又安全，是以每次休息過後，廠門前均會出現一條小小的人龍排隊消毒。

面對着現場如此龐大的舞蹈團，蘇麗珊感到十分雀躍，她說：「從來冇想像過可以同咁多咁專業的舞蹈員一起合作演出，好似紅館開演唱會一樣，希望將來我都有機會喺舞台上同咁多舞蹈員演出。」在旁的伊健也說：「其實紅館開演唱會都冇咁多舞蹈員，平時大概20人左右，所以今日真係好開心，咁多年輕人一齊跳，大家都付出好大嘅能量。不過衫靚就唔好跳，鞋靚就唔好着，你就好啦着波鞋，好似我今日着呢對鞋就係又重又難郁，所以跳舞時真係有苦自己知。」

伊健指因疫情關係，他們拍攝時也非常小心，做足安全措施，他説：「好開心大家可以一齊工作，大家都有工開有嘢做。睇住大班年輕人一齊喺陽光下跳舞，就好似我哋同香港人一齊經歷，無懼挑戰難關咁樣。」