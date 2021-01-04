復古控必入！絕美舊屋元素悠遊卡
2021年01月04日 17:00
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台灣悠遊卡公司X「老屋顏」以鐵窗花與馬賽克瓷磚為主題，推出2020 旅行台灣悠遊卡，透明卡底配上複古印花，絕美又夢幻。（互聯網）
眾人「家鄉」台灣，當地使用的悠遊卡一直不斷推出新款式，不論卡通人物、經典美食，甚至旅遊紀念品等等，可謂應有盡有。不過如果你想買入含台灣本地特式的悠遊卡的話，除了普通版外，現在還有多一個選擇。台灣「老屋顏」工作室(https://bit.ly/37wmIK6)繼去年推出了大稻埕、九份風景造型悠遊卡後，再次與悠遊卡公司合作，以台灣老屋常見的元素鐵窗花與馬賽克瓷磚為主題，推出新款的旅行台灣悠遊卡，一共4款，以透明特殊卡呈現2種元素，既復古又夢幻。
首推的兩款是「鐵窗花系列-菊」和「馬賽克瓷磚系列-阿嬤家浴缸」，前者以透明卡為底，配上橘棕色「鐵窗花」，層次豐富，在光線底下，重現午後陽光的屋景，充滿詩意。後者用不同顏色的點點重現舊時台灣家中的浴缸設計，五光十色，但強迫症患者不宜多看。2款悠遊卡已經開賣，價格是每張100台幣（約港幣28元） ，不含按金，可在台灣7-11、全家、萊爾富、OK便利商店或官網購買。雖然未有得去旅行，但也可以買返張來一解「鄉愁」，有興趣的可以到 https://bit.ly/3oX8vM6 研究一下呀！