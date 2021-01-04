觀眾留言打氣　谷婭溦睇劇聽歌忍唔住喊

星夢歌手谷婭溦（Vivian）去年底推出兩首截然不同風格的歌曲，Vivian說：「估唔到可以一口氣推出兩首新歌，感恩兩首歌嘅反應都好好，可以一次過畀人聽到兩種唔同嘅風格，好開心大家都鍾意。」

《香港愛情故事》的片尾曲《哭牆》挾着劇集的爆紅程度而大受注目，已在多個歌曲下載榜霸佔了連續幾個星期的冠軍，她說：「我都有追劇，睇住兩位主角龔嘉欣同羅天宇嘅感情戲，背後播住自己首歌，我都忍唔住喊，真係好感動，多謝佢哋賦與我首歌生命，得到好多人留言喜歡，仲有機會同天宇Cross Over咗首歌。」

另一首是節奏明快的全新國語歌曲《該如何放棄愛》，呢首歌混入電子元素，充滿力量的旋律和節拍，盡顯她聲線的特質和力量，讓大家聽見一個不一樣的「谷婭溦」。她說：「過去大家認識嘅我都係唱一啲抒情歌，好似《聽海》、《安守本份》、《月亮代表我的心》，今次得到公司支持推出呢首咁另類嘅歌，就連拍MV都同之前嘅好唔同，有三個唔同型格嘅我，我自己落足心機好鍾意，希望大家都鍾意。」

新一年她會繼續努力去做更多音樂上的嘗試，她說：「我相信只要一直堅持，並好好裝備自己，就算會經歷再多嘅挫折，終於可以飛到屬於自己嘅舞台，大家都一齊加油。」