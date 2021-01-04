李香琴代同父異母弟還200萬賭債　曾登報斷絕關係

資深藝人李香琴向來重視與家人相聚時刻，對父母一片孝心，曾經在一個公開場合憶起亡母，難忍悲傷淚如雨下。2001年她90多歲老父李炳光因肺功能失調病逝，琴姐悲痛欲絕，但仍不忘行善，將所有帛金捐予東華三院。之後琴姐與多位好友以其父之名捐錢予澳門一間小學，校方將其中一個課室命名為「李炳光堂」，紀念李父。

克盡孝道照顧細媽

父母相繼離世，琴姐對細媽亦克盡孝道，每月按時給細媽零用錢，更叮囑工人為細媽家居執拾。其後於1996年，與琴姐同在演藝界發展的弟弟李樹佳，因欠下逾百萬賭債，琴姐乃念姊弟情代他償還。

本來兩姊弟感情深厚，無奈李樹佳賭性難改，於1996年在澳門賭百家樂輸錢，即場向「疊馬仔」借24萬元求翻身，但愈賭愈輸，他以琴姐之弟名義向另一名「疊馬仔」再借50萬元，結果全軍覆沒，欠債百萬元之巨，他無力還款一走了之。

登報斷絕姊弟關係

債主尋李樹佳不果，向琴姐埋手追債兼在李家門前潑漆油，琴姐激到七竅生煙，登報斷絕姊弟關係，表示李樹佳是她同父異母之弟。但血濃於水，念及姊弟情，琴姐還是幫他償還逾百萬元賭債，聲言從今以後不再過問其弟一切。此後李樹佳轉行揸的士。惜年前又再傳欠債，琴姐心死拒對弟弟之事回應。

73股災一鋪清袋

另外，琴姐在藝壇大半世紀，絕對豬籠入水。且琴姐明白投資才能令財富倍增，故她賺到錢便買股票及買樓，但1973年一場股災，琴姐輸掉逾40多萬元，這筆錢當時足夠買3層樓，這個教訓相當慘痛。還幸琴姐天性樂觀懂得自我安慰，琴姐曾言：「炒股票炒蝕、炒樓炒燶，一樣睇得開，本來好容易可以有更多錢，但依家兩袖清風，哈哈！睇開啲，就覺得冇乜大不了。」