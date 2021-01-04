本日日本：東京Mizumachi　型格Hostel登場

淺草一帶甚多經濟型Hostel，一向很受背包客歡迎，現在又多一間選擇。WISE OWL HOSTELS繼TOKYO 1號店、涉谷區的SHIBUYA店及靠近京都站的KYOTO店後，將於1月9日在晴空塔與淺草中間的東京Mizumachi開設WISE OWL HOSTELS RIVER TOKYO。酒店位於高架橋下的河邊，是一間設計型格的HOSTEL，地理位置亦非常方便。酒店主打月租，主攻逗留時間較長的背包客，當然也可日租。雙人床房和雙床房月租為52,800日圓（約HK$3,960）起，床位月租36,300日圓（約HK$2,723）起，包每星期一次更換床單及消耗品補充。於1/F的共用空間，設有附電源的桌子，可以進行線上會議及工作，當成辦公室使用，一個價錢包住宿及辦公室，絕對抵住！另外設有咖啡廳BAR及活動空間「貓頭鷹360°」，位於高架橋下的空間可以用來作開設餐車、工作坊、音樂表演等活動，任何人也可以使用，鼓勵大家在此分享及交流。而咖啡廳BAR於午餐提供以新鮮蔬菜、水果製作的冰沙，還有咖喱、各式湯類等，不妨外帶餐點去隅田公園散步及野餐。晚上時間則提供啤酒、日本酒以及各種居酒屋美食，一眾夜貓子不容錯過。

WISE OWL HOSTELS RIVER TOKYO

地址：東京都墨田區向島1-23-3東京Mizumachi East Area（E01）

房價：日租雙人床房/雙床房5,000日圓（約HK$375）起、日租床位1,500日圓（約HK$113）起；月租雙人床房/雙床房52,800日圓（約HK$3,960）起、月租床位36,300日圓（約HK$2,723）起