Twins 20周年騷歌搵伍樂城作曲　徐濠縈女兒冇諗入模界

藝人蔡卓妍（阿Sa）、徐濠縈、劉俊謙、蔡思韵、麥浚龍及黃偉文出席時裝活動，阿Sa透露今年是Twins成軍20周年，2019年已構思演唱會的細節，原本希望能於今年5月舉行，但相信可能性已經很低了。除了演唱會外，20周年主題曲特意邀請為Twins製作第1首歌《明愛暗戀補習社》的伍樂城作曲，但今次主題曲會是一首慢歌，之後又會推出不同類型的紀念品。

徐濠縈表示2020年過得非常充實，除了學烹飪，焗蛋糕、麵包、曲奇等，又學了很多新事物，如8月開始學滑板，跌到周身損晒都堅持繼續。另外，她都有留意琦琦女兒任晴佳為時裝雜誌拍照引起外界關注，問到女兒陳康堤會否入模界？她謂女兒沒有模特兒的身形，亦冇諗過當模特兒，但都會貪靚，有時會同她分享一些服飾心得並有部分衣服兩母女一齊穿。

劉俊謙表示2020年對他來說是很幸運的一年，明白這些機會並不是必然的，失去都可以是一瞬間的事；他更透露希望能有機會與韓國導演李滄東合作和演藝學院的師兄朱柏康一同演出1部作品；而他近日忙於為舞台劇排戲，原定於本月9日公演但要延期。

麥浚龍表示剛完成The Album的3年企劃，暫時沒有新的企劃構思，但不想做重複的事，故遇到合適的藝人才會去做，並不一定是現有的藝人或幕後班底。他亦有意思去培育新人，但認為是一件可遇不可求的事。