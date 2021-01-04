環球力捧新血！P1X3L Mike Gary石山街樂壇起風雲

環球唱片是樂壇班霸，成功打造兩代歌神張學友及陳奕迅外，緊接的江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）陸續踏上天后之路。雖去年唱片界因疫情停擺，但環球逆市而行，新銳歌手陳凱詠的派台歌《隔離》及合唱版，長期霸佔各大音樂平台榜首，共獲151個冠軍，《隔離》MV點擊更超過200萬，環球今年再力推4組新人，分別為Mike、P1X3L、石山街及Gary，重新推動樂壇齒輪！

網民期待已久的美男子跳唱組合P1X3L（讀音Pixel），成員吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George），平均年齡僅22歲，出身自ViuTV的真人選秀節目《全民造星II》，其中勇奪冠軍寶座的Phoebus，一夜成名後火速上位，近日更以師兄身份亮相《全民造星III》總決賽，擔任嘉賓又唱又跳炒熱現場氣氛，超班實力獲網民激讚！

P1X3L加盟環球大家庭前憑陽光男孩形象已被知名運動品牌簽下代言合約，為3子出道打下強心針！首支派台歌《Braceless》以強烈視覺觀感大膽呈現活出自我境界，宣揚不應被世人的固定審美尺度框死，也許別人眼中的缺點，正是自身的優點。

27歲的曾比特（Mike）擁有別樹一格的爆炸頭，從小喜歡唱歌，但卻敗於「外貌協會」，但他沒有放棄追夢初心，前年參加《造星II》，即使最終十強止步，但因其獨特聲線及毋庸置疑的唱功，獲導師、音樂人Eric Kwok（郭偉亮）賞識，力證「唱得漂亮比長得漂亮」緊要，引薦入環球，力捧做新一代悲情歌王代表！他首支主打歌《我不如》，由Eric Kwok親自作曲和監製、出爐「叱咤樂壇填詞人大獎」得主林若寧填詞，度身訂造的歌詞正是其寫照︰「我不如一個人，我卑微像一片塵，污染人，毀了人，糟蹋人，只惹人痛恨」。

而趙浚承（Gary）一個既熟悉又陌生的名字與面孔，曾經是男團Square出身的Gary，更深得樂壇校長譚詠麟器重，曾被阿倫安排在演唱會中擔任嘉賓，踏入新一年決定從新出發。為了再戰樂壇，他花了一年時間秘密練肌，轉走韓國熟男Oppa路線。他的歌曲《My World》由舒文監製兼作詞，配上慢板旋律，營造一種浪漫淒美的氛圍，他指出歌曲想帶出一段簡單純潔，會為了對方不計付出，努力成為更好的人。

至於組合石山街由Marstn與Yeung Tung組成，這一男一女分別是獨立音樂人，原本各不相識，卻因社交平台由網友變成朋友。直至有次因男方要借用器材，就造就了他們在石山街首次見面，最後更一同出道。2人歌聲充滿個性之餘又帶點型格和隨性，首支派台歌《暗戀家》由他們一手包辦，使用電子音樂的元素，歌詞就與著名詩人卞之琳的作品《斷章》有相同概念，每個人都可能只是別人的「裝飾」而已，帶出做配角的浪漫。