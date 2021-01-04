【眾星悼念李香琴】古天樂惋惜：佢好肯提攜後輩

資深藝人李香琴（琴姐）性格開朗，平易近人，一向人緣甚佳，於影壇、電視界相識滿天下，不少後輩亦曾獲她的提㩦，十分尊敬她，對她的世深感惋惜。

香港演藝協會會長古天樂：「佢係一個好好嘅前輩，提攜所有嘅後輩。佢嘅離開我覺得相當惋惜，希望佢家人節哀。」

曾合作《溏心風暴之家好月圓》的黎諾懿：「同琴姐合作過，覺得好可惜，佢係一個非常之好嘅長輩，好提攜後輩，有佢喺度係非常之開心，一個好開心嘅老人家，佢真係好錫我哋啲後輩，佢雖然唔喺度，但佢嘅精神會話畀我哋聽永遠都要開心，因為琴姐喺度好開心，希望佢嘅家人快啲平靜，琴姐去到另一個世界可以更加好。」

2010年曾於劇集《公主嫁到》中合作過的陳敏之表示：「琴姐飾演金太夫人，佢好好人，和藹可親，個性幽默，好肯提攜後輩，係一個非常值得尊敬嘅前輩，希望佢一路好走。」

電影公司老闆黃百鳴：「我哋合作自新藝城《八星報喜》開始，然後每部賀歲片都自然會想到搵佢參與，之後佢身體唔好，唔係好行到都有同古仔（古天樂）探佢同佢飲茶，所以收到佢走咗嘅消息，好唔舒服！」

導演高志森：「當年拍《家有囍事》設定要有對活寶，我同黃百鳴當時係二話不說就一定係李香琴加關海山，因為佢哋兩個係好經驗豐富，兩個都係老資格，相信佢哋會駕馭到呢個角色，最有喜劇效果，李香琴係完全演到神髓，毋須講戲。」

曾合作過《家變》的任達華：「我哋相識於1977年。佢一直都係好好嘅長輩，今日知道佢離開，個心都好唔舒服，我覺得佢永遠都係陪伴大家、陪伴我。以前除咗拍戲，好多時都會同佢、炳哥（譚炳文）去食飯、澳洲旅行及出席慈善活動等等，希望佢家人節哀。」

1994年合作過劇集《銀狐》的曾華倩：「我非常敬佩的前輩李香琴（琴姐），今天收到消息她已經遠離疾苦，往生淨土了！需然突然聽到消息很不捨😭，但是都要堅強面對，去接受！跟琴姐合作做母女，她真的很疼錫我們的後輩，從來沒有架子，還有她在拍攝現場，一定有歡樂。在此，我尊敬的琴姐，祝願你一路走好！永遠懷念妳的，華倩後輩敬上🙏♥️。」

曾與琴姐合作多次的汪明荃，傍晚五時許現身中環，提到琴姐離世一事她表現哀傷，並表示2人曾於不少大型節目及劇集中合作，她說：「都同埋炳哥一齊合作過，冇辦法，年紀大，佢之前都開始唔記得嘢，可能身體唔係太差，不過真係唔知呀，都少聯絡，我都係今日突然間聽到消息，一直以為佢雖然記性差，但人都仲係幾好嘅。」期間她反問記者琴姐患甚麼病時，當得悉老人家病即說：「咁冇辦法啦，希望佢家人保重，佢個女紫筠同啲孫都保重，都好懷念佢嘅。」