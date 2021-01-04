限量「金牛」腕錶　浮雕錶盤夠突出

1755年創立的瑞士高級腕錶品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin），200多來一直以高超製錶工藝設計出低調優雅、藝術品般的頂級腕錶。自2013年起，品牌為高級腕錶收藏家及愛好者呈獻上藝術大師系列（Metiers d'Art）中國12生肖傳奇（The Legend of Chinese Zodiac）限量腕錶，於蛇年開始為這個一期一會的限量系列揭開序幕，之後每年農曆新年前夕陸續推出馬、羊、猴、雞、狗、豬及鼠年版本。今年此系列迎來第9枚作品，錶匠將象徵忠誠、堅持及不屈不撓的牛以出色的雕刻工藝呈現於兩款限量腕錶之上。

今年最新的牛年限量版本腕錶與以往多年一樣，40mm直徑錶殼分別以950鉑金及18K 5N粉紅金打造。兩個錶款各限量推出12枚，同樣搭載2460 G4自動上鏈機芯，具備40小時動力儲存。錶盤上「金牛」分別用上18K白金及粉紅金以人手雕刻而成，並以半嵌入式設計的枝葉裝飾圖案襯托，讓整個錶盤的浮雕圖案更富層次感。

同時錶盤更通過珐琅大師進行大明火珐琅工藝，反覆加入數層珐琅釉於攝氏800至900度的窰中燒製，以提升錶盤的色彩效果。為凸顯錶盤中央的「金牛」設計，腕錶並無以傳統指針方式作顯示，改為於4個視窗分別顯示小時、分鐘、星期及日期，透過藍寶石水晶底蓋更可以清晰欣賞機芯的22K金質擺陀及擺陀飾上的馬耳他十字圖案，以拔群精湛工藝為腕錶賦予嶄新詮釋。