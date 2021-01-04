巧手風俗孃　救火最強

受到疫情影響，所有娛樂場所要暫停營業，咁男士「緊火」起上嚟點算呢？惟有忍一忍囉！AV業界資深人士神仙乙就表示，大家唔可以出去蒲，不妨欣賞一下日本AV界嘅風俗孃系列，從中感受一下由AV女優飾演嘅風俗孃，同時觀賞佢哋服侍男人嘅各種技巧，睇完之後可能唔會再由出去玩嘅念頭，因為坊間都好少搵到咁索又咁落力嘅囡囡喇！

細心服侍

喺Moodyz出品嘅《美少女初挑戰奉仕Soapland》中，小野六花呢位新紮青春玉女初次挑戰扮演陪浴孃，雖然佢正處於學習階段，但係佢相當好學又用心，所以畀佢招呼嘅客人個個讚好！而最爽嘅係客人一嚟到，佢就即刻提供口舌服務，引爆之後細心咁服侍客人沖涼，仲會用美乳為客人洗擦全身，再用蛇舌游走對方身上各個敏感點，連後門同腳趾都會細心「處理」一番！呢個時候客人剛好回氣，咁花妹亦會自動上陣，仲利用大量潤滑劑令激戰更加爽快添！

招呼周到

喺Ideapocket出品嘅《丁寧淫語內衣回春癡女美容院》入面，希島愛里呢位癡女風俗孃可以話搞到恩客又愛又恨。愛佢係因為愛里認真招呼周到，不論係陪浴定係按摩都相當用心，而且着住性感內衣兼大講淫語，帶來極度猥褻嘅纏綿享受。恨佢嘅原因，就係阿妹可以話係冇煞車掣嘅汽車，一上床就要瘋狂交歡，就算客人發射升空，佢仍然意猶未盡，一係就夾硬令對方雄風再起繼續激戰，一係就用手瘋狂套弄，令對方爆發出男之潮吹，誓要將對方榨乾為止！

腳軟先准走

S1推出品《子種榨取回春容院》，講述有一間神秘嘅高級風俗店，店內最出名風俗孃就係星宮一花，佢擁有絕色美貌，而身材高挑又鮮嫩，令客人回味之處仲有好多，包括侍客功夫了得，擅長用蛇舌玩毒龍鑽，亦會用白滑修長美腿玩腳仔擦槍！不過，客人每次搵一花嘅時候都要有心理準備，因為阿妹可以話係係色中餓鬼，一定要客人連環爆發，搞到腳仔都軟埋先准出門口！

簡評

家陣男士們冇得出去玩，真係難得一身好本領，惟有留喺屋企睇吓AV止癮啦！今次為大家介紹嘅作品就以風俗孃落力服侍男人為主題，當中本仙最鍾意嘅係由小野六花主演嘅《美少女初挑戰奉仕Soapland》，一來小野六花青春鮮嫩，身材又白又滑，而佢喺服侍男人嘅時候可以話瞓晒身，仲用埋吹氣床、潤滑劑等道具，將日本陪浴孃嘅服務內容幾乎完全展示，令觀眾大呼過癮呀！