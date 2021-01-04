Mia Malkova　從寂寂無聞變天后

每年美國四仔界都有唔少新進脫星出道，當中條件比較優秀嘅會被喻為未來天后，特別備受關注，只係發展幾年之後，有幾多個能夠真正成為四仔天后呢？有！佢就係Mia Malkova。

技巧出色

唔少脫星都會自稱係四仔迷，夢想加入四仔界發展。不過講到係真正嘅四仔迷，Mia Malkova絕對係當之無愧，事關喺高中時期，佢已經有唔少珍藏作品，更會一邊欣賞一邊自娛，事後仲會寫埋感想添！

而當時經常同佢分享睇四仔心得嘅閨蜜，畢業後就投身四仔界，而喺對方嘅介紹下，佢以19歲之齡出道，並為四仔網站演出短片，憑住激凸上圍及渾圓美股而深受四仔迷歡迎，同時更吸引到著名四仔廠Reality Kings嘅注意，更大讚佢嘅口舌技巧相當出色，比唔少打滾多年嘅脫星更勝一籌，覺得佢絕對係可造之才，故此簽佢為合約脫星，並安排佢演出多套人氣作品，成功為佢嘅事業打好基礎。

夫妻檔演出

為著名片廠演出嘅好處，就係能夠極速打響知名度，之後佢又為Girlfriends Films、FM Concept等大型片廠演出，每套作品都獲得銷量佳績，更喺XBIZ、XRCO同AVN頒獎禮奪得「最佳新進脫星」，絕對係一個非凡嘅成績，因此被喻為未來四仔界天后。然而，根據過往經驗，唔少被冠以未來四仔天后嘅新人，獲獎後人氣就會下滑，不過佢就啱啱相反，人氣持續高企之餘，其作品經常佔據熱銷排行榜三甲位置，後來佢同跟拍拖多年嘅男友結婚，人氣依然有增冇減，成功躋身天后級脫星行列。

佢哋早喺讀書時期開始拍拖，後來兩人一齊投身四仔界，冇錯！男優Danny Mountain就係佢老公，兩夫妻更多次同床演出添！其後阿妹踩入寫真界，拍攝多輯火辣寫真集。跟住佢又開設個人情趣玩具品牌，吸金力超強，而近年佢亦屢次獲獎，片約更係接到手軟。

今時今日已貴為天后級脫星嘅Mia Malkova，人氣究竟有幾高？單係睇佢個社交網嘅追隨者多達115萬，就知道有幾勁。而阿妹亦好識做，經常分享美股自拍短片，更乘機為新作做宣傳添！

Profile

出生日期：1992年7月1日

身高：171cm

三圍：34C-26-36