是日星玄

2021年01月05日 00:00
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    庚子年十一月廿二癸丑木建日
    【是日通勝】
    是日吉數：1、26、29、37
    財神方位：正南
    歲煞方位：東
    宜：安床、會友、交易
    忌：行喪、出行、開市
    吉時：
    09:00am~10:59am
    15:00pm~16:59pm
    19:00pm~20:59pm
    凶時：
    11:00am~12:59pm
    13:00pm~14:59pm
    【星座運程】
    今日幸運星：金牛座
    白羊
    工作上感到不快，發脾氣會累事。
    金牛
    偏財運不錯，有利抽獎與博彩。
    雙子
    心浮氣躁，提防在言談間得罪人。
    巨蟹
    跟家人交流，可望得到長輩關照。
    獅子
    想法有創意，事業上易有所突破。
    處女
    今天適宜約會，可留下甜蜜回憶。
    天秤
    宜控制購物欲，免得入不敷支。
    天蠍
    愛情運上升，可化解與伴侶的矛盾。
    人馬
    宜收斂賭性，投機取巧難以獲利。
    山羊
    事業發展好壞參半，宜注意溝通。
    水瓶
    單身者多參加聚會，可遇到對象。
    雙魚
    失去平日的冷靜，易與同事爭辯。
    【生肖運程】
    相沖生肖：羊（54歲）
    可拓展人脈，但求財須保持謹慎。
    得財星關照，謀事務必積極一點。
    努力經營人脈關係，利日後發展。
    運氣一般，投資只宜小試牛刀。
    調整心態，做事最好按部就班。
    靈感不斷，運氣不錯，宜把握。
    受瑣事纏身，低調可遠離紛爭。
    忌衝動行事，要紓解不良情緒。
    工作靈感多，可取得理想業績。
    精神爽利，與人溝通甚為愉快。
    提防爛桃花，待人接物要謹慎。
    女性桃花旺，出門前好好打扮。