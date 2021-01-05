是日星玄
2021年01月05日 00:00
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庚子年十一月廿二癸丑木建日
【是日通勝】
是日吉數：1、26、29、37
財神方位：正南
歲煞方位：東
宜：安床、會友、交易
忌：行喪、出行、開市
吉時：
09:00am~10:59am
15:00pm~16:59pm
19:00pm~20:59pm
凶時：
11:00am~12:59pm
13:00pm~14:59pm
【星座運程】
今日幸運星：金牛座
白羊
工作上感到不快，發脾氣會累事。
金牛
偏財運不錯，有利抽獎與博彩。
雙子
心浮氣躁，提防在言談間得罪人。
巨蟹
跟家人交流，可望得到長輩關照。
獅子
想法有創意，事業上易有所突破。
處女
今天適宜約會，可留下甜蜜回憶。
天秤
宜控制購物欲，免得入不敷支。
天蠍
愛情運上升，可化解與伴侶的矛盾。
人馬
宜收斂賭性，投機取巧難以獲利。
山羊
事業發展好壞參半，宜注意溝通。
水瓶
單身者多參加聚會，可遇到對象。
雙魚
失去平日的冷靜，易與同事爭辯。
【生肖運程】
相沖生肖：羊（54歲）
鼠
可拓展人脈，但求財須保持謹慎。
牛
得財星關照，謀事務必積極一點。
虎
努力經營人脈關係，利日後發展。
兔
運氣一般，投資只宜小試牛刀。
龍
調整心態，做事最好按部就班。
蛇
靈感不斷，運氣不錯，宜把握。
馬
受瑣事纏身，低調可遠離紛爭。
羊
忌衝動行事，要紓解不良情緒。
猴
工作靈感多，可取得理想業績。
雞
精神爽利，與人溝通甚為愉快。
狗
提防爛桃花，待人接物要謹慎。
豬
女性桃花旺，出門前好好打扮。