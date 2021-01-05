是日星玄

【是日通勝】

是日吉數：1、26、29、37

財神方位：正南

歲煞方位：東

宜：安床、會友、交易

忌：行喪、出行、開市

吉時：

09:00am~10:59am

15:00pm~16:59pm

19:00pm~20:59pm

凶時：

11:00am~12:59pm

13:00pm~14:59pm

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

工作上感到不快，發脾氣會累事。

金牛

偏財運不錯，有利抽獎與博彩。

雙子

心浮氣躁，提防在言談間得罪人。

巨蟹

跟家人交流，可望得到長輩關照。

獅子

想法有創意，事業上易有所突破。

處女

今天適宜約會，可留下甜蜜回憶。

天秤

宜控制購物欲，免得入不敷支。

天蠍

愛情運上升，可化解與伴侶的矛盾。

人馬

宜收斂賭性，投機取巧難以獲利。

山羊

事業發展好壞參半，宜注意溝通。

水瓶

單身者多參加聚會，可遇到對象。

雙魚

失去平日的冷靜，易與同事爭辯。

【生肖運程】

相沖生肖：羊（54歲）

鼠

可拓展人脈，但求財須保持謹慎。

牛

得財星關照，謀事務必積極一點。

虎

努力經營人脈關係，利日後發展。

兔

運氣一般，投資只宜小試牛刀。

龍

調整心態，做事最好按部就班。

蛇

靈感不斷，運氣不錯，宜把握。

馬

受瑣事纏身，低調可遠離紛爭。

羊

忌衝動行事，要紓解不良情緒。

猴

工作靈感多，可取得理想業績。

雞

精神爽利，與人溝通甚為愉快。

狗

提防爛桃花，待人接物要謹慎。

豬

女性桃花旺，出門前好好打扮。