首位染疫藝人引關注　施匡翹加盟星夢踩過界拍劇

Zaina有樣有唱功，被視為可造之材。

歌手施匡翹（Zaina）去年成為本港首位確診新冠肺炎的藝人，工作暫停外又引起軒然大波，但有危就有機，因受外界關注而得「星夢」高層何哲圖賞識，月前已成為周柏豪、吳若希的師妹外，更有機會入劇組，於歌視作雙線發展。

擁45吋長腿的施匡翹去年7月感染新冠肺炎，雖在隔離期間被誤傳「用鹽抗炎」而惹非議，但其社交網的粉絲數量不跌反升，更因禍得福吸引「星夢」高層何哲圖關注，被發現是可造之材急招攬。去年12月初，她出席《歡樂滿東華》大騷時，已跟「師兄師姐」周柏豪、胡鴻鈞、連詩雅及何哲圖影「全家福」，照片上載官網，並tag了「星夢團隊」及「big big channel management」字眼，關係不言而喻。

顧及伯樂感受

據知，除有大唱片公司力谷歌唱事業外，Zaina更有機會踩過界拍劇！月前她偕「後生女」游嘉欣及戴祖儀上戲劇班，為將來入劇組作好準備。她對演戲興趣濃厚，能拍無綫劇集，正可過足戲癮。本來泊得「好碼頭」應該感高興，不過她非常不捨得有知遇之恩的經理人劉麗萍（Apple），為顧其伯樂感受，就算加盟「星夢」逾月亦未有透露，希望在「新知舊雨」作出平衡。

Apple受訪時被問「愛將」有何新動向？她說：「佢係有機會同big big channel合作同亮相節目，但細節就唔透露。佢依然係我哋臻世公司嘅藝人，（拍無綫劇？）係有機會嘅。」