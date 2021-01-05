東方日報C2：「一代奸妃」李香琴逝世萬梓良叩別契媽

「一代奸妃」李香琴昨日因病離世，享年88歲。多年來陪伴左右的女兒蕭紫筠雖已做好心理準備，但在醫院得知母親沒有脈搏時，即悲痛得哭成淚人，最後寧讓她安詳離去，不想進行搶救怕其辛苦！契仔之一萬梓良收到消息後坦言非常難過。

李香琴女兒蕭紫筠昨午陸續向親友通知母親離世的消息，及後接受《東張西望》訪問時詳述母親病況，指她離世時十分安詳，叫各親友不要太傷心：「佢10年前輕微中風，有認知障礙症同埋少少柏金遜症，好多人知佢唔認得人好耐，10幾年都有食藥醫治，醫生都講咗情況會逐步退化。大約1個月前就差咗好多，請咗工人姐姐、特護照顧佢。」並指媽咪昨日食午飯時出事：「佢依家食糊仔，係啲食物打爛晒，但佢食唔晒又唔肯吞，仲瞓着咗，姑娘想同佢扣番出嚟，但佢都已經冇晒知覺，之後入咗醫院，醫生入去15分鐘後出番嚟話佢已經冇脈博、瞳孔唔張開，已經過咗身。」她坦言傷心一定會有：「個個都好錫琴姐，但我都想佢啲朋友聽到（呢個消息）都唔好傷心，佢去嘅時候好似瞓咗覺，好安詳。」據知，女兒在她出事後曾致電2間私家醫院求助，但獲告知暫不收症，才轉到伊利沙伯醫院。有現場人士目睹蕭紫筠與醫生交談有關琴姐的情況，醫生當時曾問她需否搶救母親，她即時哭成淚人，表示希望母親安詳離去。

迷上任劍輝 成入行動力

跟琴姐合作半世紀的好姊妹譚倩紅，表示已接獲對方契仔通知，稱去年6月曾跟對方見面，當時見她精神不俗：「我仲餵蛋糕畀佢食！雖然佢認唔到人，但都好落力咁去望我哋，好似想同我哋講嘢但講唔到。」琴姐於2012年曾3度跌倒，出入要輪椅代步外，翌年更傳出患腦退化，經常認不到人，及後更傳爆血管中風，7年來經常出入醫院，直至去年12月開始病況急速惡化，家人已作好心理準備。

原名李瑞琴的琴姐是廣東順德人，從影多年拍攝逾100部電影，將大半生奉獻給演藝圈。讀初中時，愛看粵劇的她迷上名伶任劍輝，有次捧場見對方在台上向下望便以為認得自己，從此矢志入戲行。她在早期粵語片經常演「西宮娘娘」，故被譽為「一代奸妃」，及後拍劇「從良」演正派角色，包括在無綫劇《溏心風暴之家好月圓》中演親切嫲嫲，更有金句「唔使驚，嫲嫲喺大廳」深入民心，成為觀眾的集體回憶。

契女關菊英心情難過

演奸角叫觀眾恨之入骨，但現實中的琴姐是個絕頂好人，樂於提攜後輩，廣結人緣，贏得「銀壇契媽」之稱號，跟她上契的圈中人多不勝數，包括關菊英、已故女星翁美玲、戚美珍、周潤發及萬梓良等，全都因拍劇結緣。

其中萬梓良與琴姐最常見面，當年大排筵席正式上契，更視她為「媽咪」，不時送贈鑽石手鏈、耳環等給契媽，以表心意。對於契媽離世，他受訪時悲傷地說：「喺傍晚收到訊息，其實喺3年前去過探契媽，佢當時腦退化嘅迹象加重咗好多好多，根本認唔到我係邊個！我內心都非常難過，嗰陣離開時仲跪喺度同佢叩頭，亦都係叩別……咁始終呢一天都會嚟，老人家88歲都係高壽，我喺度表達對我契媽無限嘅懷念。」至於身在外地的關菊英，表示已收到消息，心情難過：「多謝大家關心，希望佢嘅家人節哀。」

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