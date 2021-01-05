老公誤報死訊！經典邦女郎Tanya Roberts仍在世

前「邦女郎」美國女星Tanya Roberts日前被指平安夜在美國洛杉磯放狗回家後突然暈倒，經過數日搶救後於前日不治，享年65歲。其發言人Mike Pingel亦證實消息。不過，發言人於昨日早上卻改口風透露醫院打來表示她仍在世！

而昨日下午發言人受訪時表示她仍在世並解釋誤報的原因，他說：「我是從1個心神錯亂的人士（Tanya老公Lance O'Brien）口中證實她的死訊。今晨10時左右醫院方面來電表示她仍在世但情況不太好。我們希望盡快獲取資料。實在令人苦惱。」由於保護病人私隱權，醫院拒絕回應Tanya的情況。有新聞節目亦播出Tanya老公受訪期間接獲醫院通知她仍在世的片段，當時他表現得難以置信反問：「你現在告訴我知她仍在世？感謝主！」之前他受訪時表示周六到醫院探望妻子時見她最後一面：「在她臨終之際，我抱住她，她張開雙眼，讓我可以最後一次再看到她美麗的雙眸。她擁有最美的眼睛。」之後他即時將她離世的消息轉告她的發言人。

Tanya於70年代入行，曾在2,000名女子中脫穎而出獲取錄成為第5季劇集《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）其中1位女主角。之後她擊敗莎朗史東（Sharon Stone）等，在1985年的占士邦片《鐵金剛勇戰大狂魔》（A View To A Kill）中擔任邦女郎，與羅渣摩亞（Roger Moore）合作，令她因而走紅！