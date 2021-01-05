Panasonic分體式空調機　貼心「搭棚無憂」保障計劃

【營業資訊】冬季到了，是更換冷暖分體式空調機的好時候，但咁多唔同牌子嘅分體機，點揀好? 唔單止要質量好，仲要睇佢嘅售後服務。但保養期或續保期間，維修室外機往往都需要搭棚，而搭棚的費用高達數千元，當然價錢還要視乎居住樓層及報價而定。Panasonic一向堅持為顧客提供可靠的產品同時重視客人的需要，為顧客提供更貼心的服務，所以信興電器服務中心最近特別推出一個「搭棚無憂」保障計劃，為購買分體式空調機的顧客提供更全面的服務保障，大大減輕維修成本。

顧客於2021年1月1日至2021年3月31日期間購買Panasonic分體式空調機，包括Panasonic掛牆分體式空調機、窗口分體式空調及多聯掛牆分體式淨冷空調機，購買新機後二十日內只需要HK$100(原價HK$300)就可以購買1年「搭棚無憂」保障計劃，於1年產品保修期內，享用多達2次搭棚服務，每年可申報並２次搭棚費用，而每次最高可申報之搭棚費用為港幣$3,000，每年申報金額可以高達港幣$6,000(只供空調機維修服務用)。另外，更可選購「早鳥保養+搭棚無憂」套餐計劃，享受更多折扣優惠，延長保養年期至２年，每12個月可享有多達2次搭棚服務。

有關「搭棚無憂」保障計劃詳情，包括相關條款及細則，請參考以下網址：

(優惠須受條款及細則約束)