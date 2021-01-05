拖手出席婚禮斷正！Harry與奧莉花發展姊弟戀

美國有報章昨日爆英國男子組合One Direction（1D）26歲成員Harry Styles有新戀情！他被影到與年紀大10年的美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）十指緊扣出席男方經理人的婚禮。2人發展姊弟戀！

有消息人士說：「他們上周末到加州參加婚禮，2人在友人面前互動非常親密不時拖手，看起來非常快樂。他們已經交往好幾個星期。」而照片中，穿上西裝的Harry拖住奧莉花的手，2人為防疫都戴上黑色口罩。而英國亦有報章影到2人昨日拖住行李返回男方位於洛杉磯大宅的照片。知情人士說：「奧莉花和哈利最近變得很親近，他們這幾個星期花很多時間在一起，她常到訪他的家。」

他們去年因合作女方自導自演的新片《Don’t Worry Darling》而結識，Harry是取代因為行為問題而被炒的美國男星沙拉保夫（Shia LaBeouf）任男主角。而疫情期間Harry與奧莉花不時被傳媒影到在片場開工，但11月時因有工作人員被檢測到確診新冠肺炎而煞停拍攝工作。

奧莉花與男星Jason Sudeikis 訂過婚，並育有兩名子女。去年11月，2人被爆早於年初時已分手兼取消婚約。雖然分手仍保持好友的關係，上月被影到見面時擁抱道別。