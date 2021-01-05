AKB舊將板野友美閃嫁「棒球界竹野內豐」

日本女團AKB48的29歲前成員板野友美驚爆閃婚，她今日在社交網宣布已與23歲効力東京益力多燕子的棒球手高橋奎二拉埋天窗，成為第4位嫁人的AKB「神7」成員。兩人拍拖1年半以來，一直將姊弟戀冚到實，婚訊令外界震驚。消息曝光後，舊隊友小嶋陽菜、大島優子等都留言送上祝福。

板野於社交網親自報喜，並公開與新婚老公的甜蜜合照，高橋因靚仔外型獲封「棒球界竹野內豐」。兩人於前年春天經朋友介紹，同年6月開始拍拖，去年2月板野曾在社交網貼出到紐約旅行的照片，被網民從玻璃反光發現一名男性的身影。兩人於去年底拜會雙方家長，婚事由AKB監製秋元席康及高橋所屬奉棒球隊領隊高津臣吾擔任證婚人。一對新人在疫情下未有計劃舉行婚禮，板野現時沒有懷孕，婚後亦會繼續藝能界工作。

板野於2005年加入AKB，曾是隊中人氣「神7」成員之一，7年前離隊後單飛發展，曾多次來港開騷。她入行以來，以不斷進化的樣貌與變幻莫測的身材成為焦點，她過去曾與EXILE主音TAKAHIRO拍拖，男方3年前與女星武井咲奉子成婚後，她又被爆與服飾品牌創辦人撻着。今年初，板野捲入包養醜聞，被爆與連銷按摩中心的33歲社長木崎優太關係非淺，但男方早前因疫情宣布破產。