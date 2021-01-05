《Penthouse》今晚結局　Eugene認殺死李智雅：我好憎佢

韓星李智雅、金素妍及Eugene主演的tvN韓劇《Penthouse》第1季將於今晚結局，昨晚播出的第20集講到李智雅疑遭Eugene用刀殺死，令觀眾大感震驚。

李智雅早前知道Eugene便是殺死女兒趙秀敏的兇手，當Eugene得悉警方重新開始調查趙秀敏被殺的案件後感到十分擔心，亦擔心李智雅會向女兒金賢雅下手，便趕到李智雅的家中，發現女兒坐在客廳，李智雅見Eugene一臉緊張，便說：「你覺得我會怎麼做？你也要經歷失去子女的痛苦，這樣才算公平吧？」Eugene便爆喊下跪請求原諒，但李智雅卻表示會向外界公開真相，Eugene擔心李智雅會公開她是真兇的事實，便懇求李智雅的丈夫嚴基俊把李智雅殺死。

Eugene其後收到李智雅要求她到警署自首的短訊，感到極到不安的她在廚房拿刀，趕到學校確認女兒是否安全，當女兒勸她如果有做錯事便向李智雅道歉後，Eugene便拿着刀前往警署。此時李智雅收到家中傭人楊美玉的電話後趕回家，便被神秘人用刀襲擊，之後楊美玉便發現Eugene拿着刀出現在家中，Eugene因為涉嫌殺人而被警方當場拘捕，而楊美玉向警方指親眼見到Eugene用刀殺死李智雅，而李智雅的丈夫嚴基俊就指Eugene是跟蹤狂，更曾表示想殺死李智雅，而Eugene在接受警方調查時就承認向李智雅行兇：「是我殺的，我因為很恨姐姐，所以想殺死她。」

昨晚第1部分及第2部分平均收視分別錄得20.4%及23.8%，已是連續20集稱冠同時段劇集。而不少觀眾都覺得真兇並不是Eugene，認為是嚴基俊與傭人楊美玉最有可疑，亦有觀眾覺得李智雅其實沒有死去，因早前劇組曾透露李智雅有份拍第2季，故覺得李智雅之後會再次登場。