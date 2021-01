電台DJ兼旅遊達人謝茜嘉上星期被爆獲摩洛哥男友求婚,估唔到話咁快2人就正式拉埋天窗,今日佢就喺社交網宣布後日(7日)結婚,更貼出2人躺撒哈拉沙漠嘅靚相,寫道:「We laughed under the moon in the desert,從此同哭同笑。」甜到漏!

謝茜嘉直言因疫情關係,所以唔會擺酒:「我丈夫係摩洛哥人,溝通方法主要係用英文同身體語言(呢個必然啦),不過佢本人係講法文同埋個姓氏係阿拉伯文,Annouhi (直譯:阿嚕嘻),所以從此喜歡的話可以叫我『阿太!』」

佢更晒出姪女親手製作嘅結婚卡,溫情滿載,更自爆冇得旅行度蜜月,不過就有一星期大假。據知2人待疫情好轉就會返摩洛哥擺酒,而老公屋企係做建築材料生意,婚後佢都會兩邊飛。