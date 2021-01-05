2021年新登場！必住日本3大注目奢華酒店

疫情關係，相信大家都很久沒有外遊了。踏入2021年，希望世界各地的疫情盡快告一段落，讓大家像回到昔日可隨意前往各地旅遊！要數今年的一大焦點盛事，莫過於日本舉行的東京奧運。為迎接這項吸引旅客蜂擁而至的大型體育比賽，今年將有不少全新奢華酒店於日本開業，若果年內有幸到訪的話，當然要先住為快喇！

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超大客房玩DJ打碟

萬豪酒店集團旗下的奢華酒店品牌W，將於3月16日在大阪南船場開業。作為W首間在日本開設的酒店，特別找來著名的日本建築師安藤忠雄擔任設計顧問，共提供337間客房，共有5種房型，當中最巴閉的是位於27樓頂樓、全酒店只此一間的Extreme WOW Penthouse Suite，面積達誇張的200平方米，內裏有多達5間房間，各有高4.5米的大窗讓你飽覽御堂筋等大阪繁忙街道風景，並以荷蘭紡織品藝術家的作品作布置。而浴室則有以香檳冰桶為概念、直徑達1.9米的金屬製浴缸，套房內的客廳更設有DJ打碟機，絕對係集豪華、舒適及娛樂於一身。設施方面，設有餐廳、泳池、健身室、會議室及 Spa等，並有米蓮星級廚師監製的餐廳及充滿個性的酒吧，令人相當期待呢！每晚房租（雙人）￥58,000起（約HK$4,350）。

W大阪

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嘗盡法式精彩滋味

創立於1886年的法國美食品牌Fauchon，本身是專賣高級甜點、魚子醬、鵝肝醬、朱古力及紅茶等，於2018年跨過界在巴黎市中心開設了5星級酒店Fauchon L' Hotel並大受歡迎，今年再下一城，於3月16日在京都市下京區有第2間分店Fauchon Hotel Kyoto開幕。酒店以「Fauchon meets Kyoto. feel Paris.」為主題，共提供59間客房，特別之處係所有房間均設置了Gourmet Bar，住客可享用Fauchon精選的甜點、糖果、紅茶及美酒。餐飲方面，頂層有法國餐廳Restaurant Grand Cafe Fauchon、想High Tea可以到Salon de The Fauchon，還有從法國直接進口甜點的Patisserie & Boutique Fauchon。酒店更設有世界上首間Fauchon品牌的水療中心Le Spa Fauchon提供身體及面部護理。每晚房租（雙人，連早餐）￥65,240起（約HK$4,893）。

Fauchon Hotel Kyoto

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芒草中浸溫泉

日本頂級度假酒店星野集團近年積極擴展，旗下溫泉旅館品牌界，將1月29日在九州鹿兒島霧島市開設界 霧島。酒店建於高千穗峰山腰，所有客房均設有大玻璃窗，可眺望櫻島及霧島高原景色。酒店共有49間客房，提供4種房型，面積由42平方米至69平方米，極具空間感。選用鹿兒島獨有傳統工藝元素裝飾客房，例如火山噴發物「白砂」製作的白砂壁、薩摩和紙壁燈以及大島綢等工藝品等，讓客人能細味鹿兒島歷史及文化。大浴場也極具特色，特別在芒草原中另建一座溫泉小屋，在芒草的包圍下嘆溫泉令身心得到放鬆。至於用餐則安排在個室享用，選用當地的新鮮食材炮製黑豚火鍋等料理，連器皿都是薩摩燒等來自鹿兒島的陶瓷器，品嘗美食的同時也能欣賞傳統工藝。房租（一泊兩食）每人每晚￥20,000起（約HK$1,500）。

界 霧島