東沖有料到：Amazing Thailand過除夕

因疫情關係，泰國很多事項都一改再改。例如除夕前有部分省府宣布局部Lockdown，即使就算某些地方未到封鎖程度，依然有大量店舖食肆關門。雖然並非宵禁，但此時此刻身處這些地區也難免無癮。

曼谷原本於除夕安排了眾多倒數活動，最後也宣布取消，幸好泰國政府體恤人民的苦悶，所以煙花發放得以繼續舉行。可別以為疫情陰影籠罩下，泰國人會十分擔心兼不願外出。正所謂「愈富貴愈矜貴」，坐落曼谷昭拍耶河旁邊的一眾五星級國際品牌大酒店，無論是聖誕或除夕依然客似雲來。就以除夕為例，各大酒店都提供Gala Dinner及比平時收費更貴的客房出租，依然座無虛席幾近爆滿，不少泰國人一家大細入住酒店欣賞煙花廉慶祝。

今時今日依然有很多人覺得泰國是個貧窮國家，實情是曼谷這個大城市有很多中產及富貴人家，花一千幾百泰銖去享受一餐也面不過容，就連昭披耶河邊五星級酒店的天價客房，也同樣有泰國人入住，並住足兩晚！以圖中的五星級酒店為例，除夕的入住率高達300多間，可稱得上Amazing Thailand！

期望2021年疫情告一段落後，酒店不用減價也依然爆滿，大家來泰國作報仇性消費！希望泰國好、香港好、大家都好！

胡慧沖