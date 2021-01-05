靈感煮意︰【奇想食譜】酸辣惹味泡菜熱情果大蝦湯

寫食譜除需要技巧，還得有創意，很多人都以為創意是天生，但其實可以練習。在我開始寫食譜之前，我經常訓練自己的味覺、嗅覺和質地，例如我要求自己利用雪櫃的餘下食材去想出一道新菜，不可以是有菜有肉就炒成一碟、有瓜就補買一塊肉回來滾湯。試過有一次，雪櫃就只剩半個洋葱，我想了很久到底可以拿來做甚麼，最後煮了洋葱湯。今集《靈感煮意》的食譜，源於教室學生給我買來百香果，雪櫃又剩了一個青檸、少許將要過期的泡菜，於是便放膽去寫出這個食譜。別看材料好像有點怪，其實味道是酸酸辣辣、大蝦鮮甜，豆腐吸了湯的味道，喝下去既暖胃又滿足，各位今晚試試啊！

材料（2人份）

薑 5片

蒜頭 3瓣

指天椒 2隻

切碎泡菜 1湯匙

黃金熱情果 2個

泰種青檸汁 1個

椰棗 3粒

海鹽 3/4茶匙

大蝦 6隻

豆腐 1磚

另需泡菜、泡菜汁

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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