試新嘢！即歎日台過江龍滋味

雖然因疫情關係無得飛，但都無阻外地品牌來港開店的決心，近日就有日台過江龍名店來港，無論是人氣的日式烘焙店，又或是台式滷味或牛肉麵都有，偶然「思鄉」的話，不妨食咗當去咗。

大阪生吐司名店

大阪名店SAKImoto Bakery嵜本 Shokupan專門店近日於尖沙咀落戶，設計和日本店相當接近，店內供應經典的「極美」和「極生」，前者選用北美小麥、無蛋奶等製作，入口柔軟而微甘甜。後者選用北海道牛奶、牛油、蜂蜜和小麥等食材，質感鬆軟順滑，有入口即融的感覺。除此之外還有獨立單片裝和蜜糖金磚等。店方亦選用不同水果和日式食材研發了15款手工果醬，如水果果醬、牛奶果醬和日式果醬3個系列，任君選擇。

老天祿二代店

每次去台灣，臨上機前港人總會到上海老天祿買手信，雖然現在沒得去台灣，不過由現時至2021年3月23日，老天祿第二代店祿大滷味會於太古開設期間限定店，當中包括有最受歡迎的鴨舌、鴨翅、鴨腳、鴨胗、雞腳、蒟蒻丸、脆腸等超過十多款滷味，相信大家必定忍唔住狂掃貨。

台式牛肉麵

台灣新竹市名店段純貞牛肉麵，早前在荃灣開業，其特別之處是品牌使用新鮮肥牛來提煉天然油脂，風味更佳。牛骨湯底用牛大骨和23種中藥材及香料熬煮數小時，之後靜置1晚，每啖湯都很入味。菜式包括招牌紅燒腱心牛肉麵、三寶麵、麻辣蒜味腱心半筋半肉麵等，另外還有原味和燉番茄系列，讓不吃辣的朋友也有得揀。小菜有香麻醬涼拌豆腐、紅油抄手、滷水拼盤等，吃完還可來一杯秘製酸梅湯或冬瓜薏仁紅茶，可一解對台灣相思之苦。

日韓料理

來自東京的韓式料理專門店KollaBo，剛於太古開設分店，餐廳集合了15間韓日地道餐廳的大熱料理，菜式包括了醬油蟹、韓式炸雞 、韓式海鮮煎餅、芝士辣炒雞和牛肉雪濃湯等地道美食。除韓國菜式外，還有日本農場直送的日本A4或A5和牛作燒肉，客人只需去一間餐廳，就可以飽擦不同風格的韓國料理，相當方便。