周杰倫港騷延期關老婆佗B事？主辦方：未有官方證實

台灣天王周杰倫（周董）為紀念入行20年而舉行的巡迴演唱會香港站3度宣布延期！演唱會主辦單位、寶輝娛樂董事總經理謝嘉豪（Simon）今日透過網上記招宣布再度改期，個唱地點最終定於中環海濱活動空間進行，並6場演唱會日期將延至8月。

Simon指演唱會之所以定於8月舉行，是希望稍後有疫苗供應後可令疫情放緩，又謂延期消息一出已收到好多Fans留言表示支持，即使當中有20% Fans選擇退票，但佔整體比例不高。他又特別感謝周董無限量支持，每次改期都好快配合，幾乎隔1日就答覆：「佢好期待同香港嘅Fans見面，2年以嚟呢個承諾不變，其實私下同佢傾係唔止改2次期，起碼超過4次，好多謝佢冇放棄過香港呢1站。」又預告香港站的每場門票設計不一、獨一無二，富有紀念價值。

演唱會一波三折，Simon自爆已損失400多萬，又一早花費幾百萬買廣告宣傳，預計如8月成功舉行演唱會，將要再投放400多萬落籌備上，例如保險、風險評估、交通評估等：「仲要蝕，但可以復騷意義更大。」他透露特別於防疫措施方面落重本，希望Fans睇得安全又放心：「入場會探熱，會派發紀念口罩、消毒液、甚至諗緊造唔造面罩。而門票上自設咗2個QR Code，1個係需要Fans喺72小時內填寫健康申報表，知道大家坐咩位置好重要，另1個就係啲消費優惠，傾緊商場、食肆，廁所方面亦都會長期做清潔。另外要上台演出、工作人員全部都會做檢測。」蝕做之下會減周董歌酬？或周董有否主動減歌酬？他笑說：「同佢哋合作咗咁多年都好體恤、照顧我哋，周董經理人個口頭蟬係叫我哋唔好蝕本。」

至於座位安排方面，Simon指由迪士尼戶外場地移師到中環海濱經已扣減3分之1的座位，現時換飛都是以全院安排，問到會否隔開座位保持社交距離？他表示要再等政府通知，相信中環海濱活動空間有夠位置去安排，又向Fan打定強心針指不用太擔心，會盡力換回原有的位置。

另外，現時瘋傳周董老婆昆凌佗第3胎，笑問「陪產」是否其中因素令周董決定延期個唱？Simon笑話傳聞未有官方證實，決定8月舉行時還未有傳聞傳出：「得閒會短訊問吓佢本人，有消息第1時間通知各位。」