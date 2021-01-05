本日日本：舞伎Hello Kitty現身京都町屋

雖然Hello Kitty主題房不是新鮮事，但今次絕對有驚喜，因為並非普通酒店房，而是極具日本傳統風味的町屋，相信會吸引不少粉絲「課金」！位於京都的京町家宿泊設施「レジステイ錦」（RESI STAY 錦）由擁逾80年歷史的京町家改建而成，鄰近京都的著名美食地標、有「京都人廚房」之稱的錦市場。今次和Hello Kitty合作，將其中一間客房改裝成Hello Kitty主題房間，房內有以身穿和服變身京都舞伎的Hello Kitty迎接大家，融入可愛元素的同時，亦保留了傳統日本和室高雅的感覺。房間面積有42.3平方米，除了一般住宿設備齊全之餘，更提供Apple TV、Netflix等串流服務。重點係房內無論睡床、牆紙、浴室的玻璃門，甚至客廳的和式拉門都可以見到Hello Kitty圖案，只見吉蒂穿着傳統和服，戴上華麗的髮飾，有時更會拿着傳統和傘，散發與別不同的味道。除了房內裝飾，浴室用品亦印有舞伎Kitty圖案，另外凡入住Hello Kitty主題房的客人（以一組計算）可獲特別版Tote Bag一個，粉絲定必興奮。

レジステイ錦Hello Kitty主題房

地址：京都府京都市中央區菊屋町521

房價：每晚17,727日圓起（約HK$1,330）