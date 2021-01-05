潔癖藝人逐個數！馬國明1日沖5次涼最誇張

新冠肺炎肆虐，保持清潔最重要，口罩、消毒潔手液、消毒噴霧隨身攜帶，仲要勤洗手，唔好亂咁摸，呢啲基本常識，如果換轉係以前會被人覺得你有潔癖症。圈中確有唔少藝人有潔癖，本來鍾意乾淨係好事，但嚴重潔癖就變咗病態症。

柯震東接受唔到整亂佢張床，試過工作人員去佢屋企拍攝，睇咗佢張床，大被蓋過頭，佢即時攞起玩具槍想殺人。最誇張佢有收藏開漫畫人物，當漫威超英「邪神」洛基因為頭淩亂，佢要帶洛基去髮型店整頭髮。

羅志祥同周柏豪為咗唔想屋企廁所有尿漬，驚細菌彈嚟彈去，要坐喺度屙尿。羅志祥仲嚴重唔會去戶外嘅廁所，唔可以喺屋企食餅乾，因為驚有餅碎。另外，唔可以容忍張床有灰塵，識過有朋友唔知道，坐咗喺佢張床上，佢即時要換床單，仲同個朋友反面。另外浴室都唔可以有水漬，沖涼用品底唔可以濕，沖完涼要擦乾淨。

古天樂除咗1日必定要洗兩次頭髮外，一拍完戲要即刻沖涼。屋企要一塵不染，執得好整整齊齊，食完嘢要即時清理，半刻都唔可以留喺枱。

馬國明好鍾意沖涼，開工有空檔都會去涼，誇張到最高紀錄1日沖5次涼，總之唔可以畀個身有立黐黐嘅感覺。田亮就1天最少沖3次涼，去到邊都帶備消毒紙巾，上飛機更好似大清洗，每個地方都要徹底抺過。

李冰冰都有嚴重潔癖，據知朋友去佢屋企一入門一定要換佢安排嘅拖鞋，梳化唔可以坐，留長頭髮嘅女仔去到一定要束起頭髮，唔容許有頭髮掉咗喺地下。

陳智燊每次旅行都要花兩日時間執行李，仲要每樣嘢都要包好，放得好整齊，返嚟行李要抺好晒先拖入屋，之後每一件嘢要分類再抺。