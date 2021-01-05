搵周志文指導唱歌！劉佩玥入圍兩獎：我攞就最好

藝人劉佩玥出席化妝活動，講到佢喺網上拍片教化妝，獲大讚係達人級數，佢笑話：「唔係，我入行前化妝技巧都唔得，不停練習咁就可以做得好，網上教係一個好好方法。」而平時同網民有唔少互動嘅佢，唔單止有拍片放上網，仲有玩直播，佢話：「拍片係我嘅興趣，以前大學讀電影，鍾意拍片又鍾意剪片。（最多拍咩片？）唱歌，粉絲好多都想我唱歌，我亦可以當練習，依家多咗時間可以去仔細雕琢技巧。我之前喺台上唱歌，有問過修哥（胡楓）唱得好唔好，佢好nice，好肯同後輩去分享，佢同我講『唱得OK，但你要每日都去練，咁就算唔熟都會變到熟。』我覺得佢講得好啱，我又唔係歌手，唔係成日練，但我依家每日都會花半個鐘去練氣，唱歌。」

問到有冇朋友陪練習，佢表示因為疫情關係唔可以上堂，只可喺屋企練，至於緋聞男友周志文都係唱得之人，有冇指導佢？佢話：「佢都成日畀意見。（佢畀咩意見你？）佢覺得我有時把聲太尖，就算幾有中氣都要識得去控制技巧，唔係只係得個嗌。（有冇覺得你好嘈？）咁又冇，我依家穩定咗，成熟咗，大家覺得我嘈係對我誤會太深。（咁依家係咪少咗見？）都少咗，疫情期間最重要健康，遲啲大把時間見，依家限聚得2個人，通常我見佢都係大班人。」

講到佢喺《萬千星輝頒獎典禮》入圍「最佳女配角」及「飛躍進步女藝人」，問到有冇信心得獎，佢話：「點都要有信心，我每次都好有心機做好每一個角色，希望大家支持，而入得圍嘅都實至名歸，個個都係強勁對手，邊個攞我都會好恭喜，如果我攞就當然最好。」