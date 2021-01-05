中國設計師蘇五口　新春聯名系列登場

中國獨立設計師蘇五口（本名：蘇俊華）早年創立個人時裝品牌PURLICUE，於2016年就曾經開宗明義以「抄襲」作為主題打造名為「THE FAKE」系列，當時此話題之作當中就有一款以Vans Authentic為靈感的鞋款登場，鞋身更有「這款布鞋是抄襲某滑板品牌的」字樣刺繡，你以為玩到咁大會換來的是一場官司訴訟？錯啊！向來鼓勵創意表達的Vans唔單止冇為版權問題訴訟法律，反而是正式邀請這位擁有大膽創意的設計師正式合作，隨着為農曆豬年推出的PURLICUE x Vans新春聯名系列曝光後，蘇五口於2018年12月就正式停止營運PURLICUE。

新的一年，Vans再次與蘇五口攜手合作，推出以即將來臨的農曆新年為主題的THEY ARE x Vans聯名系列。除了推出採用高級麖皮設計的Era、Old Skool及SK8-Hi等多個經典鞋款外，今回聯名更邀請到包括：洛杉磯潮牌C2H4主理人陳以溪、Vans中國滑板手向小軍、藝術家嘎嘎（彭磊）及陳天灼4位創作人一同合作，由他們將不同的創意元素及獨特圖案融入系列的服飾單品中，讓大眾可以透過聯名系列認識到這幾位於藝術及街頭文化日漸具影響力的創作人。