【女神愛Band仔】黃貫中溝掂朱茵！Tim辣㷫Hot爆楊洛婷

有才華嘅男仔係特別吸引，特別係識彈結他，有埋識唱歌成個Package都贏晒！好似圈中有唔少Band友就算係公認嘅靚仔都成功抱得美人歸！好似Beyond嘅黃貫中（Paul）咁，就溝掂唔少人心目中嘅女神朱茵！Paul當年成功憑真誠打動對方，朱茵曾經講過其中一件令佢感動嘅事，就係Paul毫不避諱公開戀情，態度謹慎又有耐性，勝過其他追求者！雖然多年來兩人戀情不被睇好，又被指女尊男卑，但最終喺2012年結束13年愛情長跑拉埋天窗，同年囡囡黃鶯出世，一家三口幸福生活至今！

Dear Jane嘅主音黃天翱（Tim）當年睇港姐選舉直播時睇中奪得亞軍嘅楊洛婷（Rabeea），及後兩人都加入無綫並相遇相戀！佢哋拍拖8年後，喺2014年於夏威夷舉行浪漫婚禮，2017年女兒出世。同樣都喺外國展大嘅佢哋，一樣開放，不時公開講私生活，Rabeea就算成為人妻後都不改性感作風，經常喺社交網晒出33C索爆身材，同阿Dear Jane啲歌一樣咁Hot呀！

樂隊Mr.鼓手杜志烜（Tom）同「陽光妹」何思諺（Leanne）2011年結婚，仔仔2012年2月出世，一家三口相當幸福！不過當年曾鬧出小風波，Tom被指與模特兒蔡穎恩（Evelyn）分手後火速戀上Evelyn死黨Leanne，兩人被東網踢爆蜜遊日本，及後承認戀情，拍拖2個月更奉子成婚，Tom就否認Leanne係第三者，極力維護愛妻！

恭碩良（Jun）同比佢大11歲嘅天后兼李宗盛前妻林憶蓮發展姊弟戀，兩人2011年認愛，拍拖多年一直傳出婚訊，不過好可惜不婚即分，2020年宣布早喺2019年1月分手，8年情玩完，但不涉及第三者！兩人多年來合作無間，Jun經常為女友擔任演唱會鼓手，公開喺舞台上傳情，憶蓮曾表示對係佢「我生命最重要的男人」，但最終緣盡，令不少人大感可惜！