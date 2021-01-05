【主動溝人】唔介意男友矮過自己　鄭嘉欣話最緊要…

有「港版石原聰美」之稱的模特兒鄭嘉欣（Christine）現年28歲，入行4年的她自小已喜歡唱歌，志願是做歌手，但她坦言為人怕醜及欠缺自信心，幸好做模特兒的工作有助她改善問題。為了實現歌手夢，她更膽粗粗向公司自薦參加《全民造星III》：「因為係好好嘅舞台去表現自己，同埋可以畀觀眾認識我。」雖然最後在入40強時被淘汰，但熱愛唱歌的她未有放棄歌手夢，更坦言有向公司自薦唱歌：「依家同公司傾緊，我都希望可以。」

講到她擁有1米78高挑身形及44吋長腿，她透露小時候已高人一等：「由幼稚園開始已經係排最後，成日羨慕人哋可以排前面，喺最後成日咩都睇唔到，課室又係坐最後一排，細細個已高過好多男女同學。（幾時定咗咁高？）中學都未定，好誇張，去到19歲先停，我中學打排球隊，可能打打吓咁高。」但她坦言小時候曾因太高而感自卑：「點解好似同其他人唔係好同，但去到大個做model就覺得係優勢，同埋我都高咗咁耐，所以都接受咗呢個高度。」問到太高可會難找男友？她就謂：「反而覺得依家男仔普遍都算偏高，可能依家營養好啲。」

提到擇偶條件，身為靚女的她表示不一定要靚仔：「但鍾意笑得好睇嘅人，陽光型同善良好重要，同埋有自己專長，有我仰慕佢嘅地方。」亦謂男友最好跟她差不多高，但矮過她都可以，最重要是睇感覺，其中初戀男友就是矮她半個頭，又自爆原來感情方面不太怕醜，初戀男友更是她主動出擊追求：「中學臨近畢業，突然覺得好鍾意佢，所以就成日搵佢，約佢一齊溫書，然後就成功咗，哈哈，可能佢本身都對我有啲感覺，覺得雙方有感覺先會成功。（如果之後遇到鍾意嘅人都會主動追？）嗰啲係好細個時，依家係事業為重，冇諗其他嘢。」身為女神的她坦言現時單身，雖然一直不乏追求者，但現時不恨拍拖。

Profile

年齡：28

三圍：34-25-36

興趣：唱歌、影相