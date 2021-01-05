人妻孫儷紮孖辮回春　周迅失婚殘爆獨坐樹下

「大滿貫影后」周迅前夫高聖遠的經理人親證2人早已離異，有傳男方疑有已懷孕新歡。受外界高度關注的周迅早前在寧波前童古鎮秘密拍攝傳記劇《功勛》單元《屠呦呦》，期間被網友野生捕獲。相中的她明星風采盡失，頭髮中間分界兼戴上紅框眼鏡，身穿啡色上衣襯灰土色西褲，拖着行李在小路上急步前行，身體微微前傾，外表比真實的46歲更顯老氣，令人揣測她是否因情傷獨憔悴。

有網民指她只是配合中國首位諾貝爾醫學獎得主屠呦呦這個角色而刻意打造樸素造型，更為了捕捉真身的神髓而主動增肥及要求素顏上陣，又參觀藥學家的實驗室，有當值工作人員大讚：「沒有明星架子，顏值高、人品好，臨走前還跟大家熱情地說拜拜。」有粉絲力撐「長得漂亮不如演得漂亮」，而其實她的「女神範」絲毫未減，早前拍攝微電影時疑真空上陣，情挑年輕23歲的流量小生王一博，令對方直呼很緊張！

據知同屬演技派的視后孫儷參演同劇另一單元，雖然並非正面對撼，但難免有比較。孫儷除了以媽媽級身份挑戰逆齡顏值外，還玩集體回憶，夥拍佟大為「續前緣」演夫妻，她在社交網上載2人手拖手的照片及留言：「轉眼已18年了，我和大為第一握手在2002年……這次拍戲一直在回憶、感慨、想念在拍《玉觀眾》那段時光。那時我們還青春，現在都是孩子的爹媽了。」