趁屋企冇人　瘋狂鬼混

好多男女未可以搬出嚟住，好多時想親熱一下都冇地方，但屋企又成日有人，想喺家中激戰真係唔使諗，所以一旦搵到機會，就要盡情享受激戰之樂。AV業界資深人士神仙乙就話，日本AV亦有唔少描述類似情況嘅作品，講述男女主角趁屋企冇人，即時展開一場瘋狂大戰。

夢想成真

喺SOD出品嘅《周末3連休瘋狂SEX》中，鮮嫩美乳少女宮島芽衣因為父母外出3日，為怕太過鬱悶，於是搵青梅竹馬太郎嚟屋企住。兩人相處期間有講有笑，不知幾咁開心，呢個時候太郎忍唔住表白，話暗戀咗芽衣好耐，其實阿妹亦對太郎充滿好感，否則又點會叫佢嚟屋企住吖！兩人內心坦白，好快身體就變到坦蕩蕩，按捺不住接吻同愛撫，之後更進行連番激戰，高潮浪接浪！喺呢幾日佢哋就過住好似新婚夫妻一樣嘅甜蜜生活，太郎今次真係夢想成真喇！

患難見真情

喺Moodyz推出嘅《沒錢買避孕套每日中出的日子》入面，久留木玲原本同男友同居，但係男友相當冇出息，唔單止搵唔到錢，更加對玲妹郁手郁腳。有一日，同玲妹自小相識嘅鄰居男孩正太睇唔過眼，出手打走咗呢個賤男友，令玲妹相當感動。其實正太早就傾慕玲妹，於是順勢同玲妹同居。雖然兩人過住清貧生活，窮到連安全套都買唔起，但係玲妹完全唔介意，每日都能夠打真軍兼中出收場，覺得生活相當美滿！

姊妹夾擊

Premium推出嘅《暑假期間，我被姐姐們當作玩具》，講述宅男滄汰嘅父母去咗旅行而獨留家中，不過佢一啲都唔覺得苦悶，因為有深田詠美同星奈愛兩位姐姐嚟探佢，原來佢哋係滄汰嘅前鄰居。兩女見得滄汰一個，就發晒姣咁攬住滄汰咀嘴，搞到滄汰不知所措，而兩女見狀就更加興奮，三扒兩撥就將大家剝光豬，然後展開一場三人大混戰，面對兩個又姣又好功夫嘅索女，滄汰好快亦變成餓狼，出盡力咁滿足佢哋！

簡評

記得以前成日都想家人出街，因為咁先方便自己睇AV嘛！而今日為大家介紹嘅作品，當中嘅男女主角就比本仙幸福得多，因為佢哋可以趁父母不在家嘅幾日享受瘋狂激戰嘅樂趣。喺3部作品中，本仙最鍾意宮島芽衣主演嘅《週末3連休瘋狂SEX》，因為芽衣鮮嫩好波又青春可人，純真感覺又夠突出，而劇情講佢同青梅竹馬由重遇到發生肉體關係，阿妹仲由怕醜變成飢渴無比，有晒起承轉合，相當引人入「性」。