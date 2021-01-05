Q：我今年28歲，有女朋友。我有一位已婚朋友，他已超過40歲，我和他份屬非常要好的多年老友，無所不談，就連性事都會傾談。雖然我們在年齡上有十幾年差距，但不約而同面對床上活動不能夠一氣呵成的問題，我們提議不如多做運動鍛煉，想問跑步有助提高性能力嗎？我比較能跑，但這位朋友平時缺少運動，怕會跑不動，哪些運動適合他？謝謝。

阿全

A：性愛的確是一門帶氧運動，就以常見的「男上女下」或「女上男下」姿勢為例，連續進行5分鐘或以上，已令採取動態的上方那一位，身體開始耗氧，產生了心跳加快、冒汗覺熱、血壓上升等生理反應，那大約是一口氣行5、6層樓梯的體能消耗量。個人可自我評估，若平時行幾層樓梯或上一段斜路就已氣來氣喘，甚至眼冒金星，這反映個人在性愛過程中較難揮灑自如。

你和好友相約做運動，需視乎二人的年齡差距、體質、喜好、能耐等，而決定進行哪類運動。對於較年輕男士來說，跑步可以較快地提升個人體能，跑步是全身運動，亦可鍛煉腿部力量包括大腿內側、鼠蹊部的肌群，進而使集中於這部位的性神經反應更強，下半身運動與個人控制力有密切關係，增強勃起和射精方面之耐力和控制。兩腿強壯而有力、腰間和下腹肌肉結實，對享受美滿性愛大有幫助，故在健身訓練中，不少年輕男士喜歡划艇機、深蹲等鍛煉。

中年男性若已太久未有進行劇烈運動，身體未必能一下子接受，會導致膝蓋不適、身體超出負荷、嚴重者危害健康性命。長期缺少運動者，宜因應個人體魄，先開展輕量帶氧運動，例如連續20分鐘以上急步行走、打球、游泳、踏單車，給予一些日子去過渡「熱身」階段，逐步培養意志力和體能，千萬不可急進。對一名40多歲的男士而言，可從日常鍛煉做起，例如行幾層樓梯不用升降機、急步走平路、計算一天走萬步以上，經過兩三個月左右，性機能也會得以改善。這是因為循序漸進遞增的運動量，能刺激性賀爾蒙分泌，除了增強性慾，亦會提高性水準。運動的好處是令人重啟生命動力，維持身體活力，從而提升性自信和潛力，並滿足性福之追求。閣下宜與朋友商量，各自量力而為，仍可相約在同一運動場地，但按體質差異去進行不同的運動，直至二人的體能水平拉近，才共同參與較劇烈運動。

李偉儀