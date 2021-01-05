獲無綫力捧！丁子朗擔大旗　孖女神們拍青春劇

現年23歲的丁子朗由選「香港先生」加入娛樂圈，轉數快又形象健康，向來受公司賞識，之前主要擔任綜藝節目及大騷主持為主，參演的劇集只有《解決師》、《七公主》、《把關者們》等，為數不多，不過據知無綫之後將開拍一套新的青春劇集，全劇主要演員都限於25歲以下，相當新鮮，甚有吸引力。

男女角色亦「鮮」氣十足，當中包括丁子朗、長腿女神戴祖儀（Joey）、游嘉欣、劉穎鏇、港姐郭柏妍、《#後生仔傾吓偈》中的「波波」黃凱儀、林正峰、伍富橋、謝采芝等等，全部都是「新鮮人」。而之前，游嘉欣及林正峰都是憑《香港愛情故事》一劇備受關注，今次《香》劇監製林肯再找二人「添食」，相信戲份一定比之前更有發揮。

對於今次有機會於青春劇中擔大旗，子朗謂：「之前係有去過casting，因為都有2、3場戲要做，所以面試時都好認真，自己都有專登做多啲功課，希望可以得到個角色。除咗我之外，聽講都有好多年青演員去面試，所以正式結果都未知，自己都好期待，因為一班年輕人出嚟嘅火花應該會好開心。」

說到此劇有不少「女神」參演，包括Joey、游嘉欣及港姐等，他聞言謂：「我都未知有咩人做，但係如果有Joey都好開心，因為之前大家都喺《娛樂大家》合作咗成年！（你都係做綜藝節目多？）係呀！我的確比較少拍劇，所以對我嚟講都係一個挑戰。」