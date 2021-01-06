是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十一月二十三甲寅水除日

吉時：上午7時至9時、下午5時至7時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：嫁娶、入伙、安床

忌：祭祀、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、6、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

工作運佳，枱上擺小盆栽更有利。

金牛

得貴人提攜，事業上有所發揮。

雙子

單身者宜主動，有望遇上新對象。

巨蟹

思想易受外界影響，小心被騙財。

獅子

求財要穩陣，不宜與人夾份投資。

處女

沒精打采，宜郊遊舒展鬱悶心情。

天秤

財運不錯，但投資時要見好就收。

天蠍

得到愛情滋潤，工作得心應手。

人馬

說話不宜尖酸刻薄，可免招損失。

山羊

易胡思亂想，綠色植物有助聚財。

水瓶

多勞多得，工作業績受到肯定。

雙魚

金錢易有損失，消費宜有所節制。

【生肖運程】

相沖生肖：猴（53歲）

旺弱指數：↑ 蛇（桃花旺） ↓龍（是非多）

鼠

整體運勢平平，宜注意作息有序。

牛

心平氣和，財運上升，收入穩定。

虎

工作進度良好，煩惱一掃而空。

兔

頭腦清醒，好好把握賺錢機會。

龍

耐性欠奉，易與同事發生衝突。

蛇

桃花運上升，主動約會有驚喜。

馬

經濟收入穩定，謹記謝絕賭博。

羊

有偷懶心態，謀事效率大為下降。

猴

職場前景理想，宜繼續努力！

雞

態度積極一點，工作運勢將好轉。

狗

財運下降，量入為出，勿亂花錢。

豬

社交能力強，工作效率大大提升。