吵大鑊被高層照肺！馮盈盈堅拒認愛　同鄭衍峰分手

前港姐冠軍馮盈盈前年年底宣布與醫生男友「寶寶」分手，但被爆未掟煲已跟合作節目《#後生仔傾吓偈》的鄭衍峰暗撻，男方曾被影到任揸盈盈的私家車，又持對方香閨住戶證，而盈盈試過穿情侶裝現身對方的生日飯局等，雖然多次斷正，但他們一直沒有承認戀情。

據知，盈盈早已搬離與鄭衍峰位於深水埗的愛巢，去年11月初搬到將軍澳全海景千呎豪宅時，未夠1年，2人的地下情已經玩完，分手導火線是她不肯公開戀情。鄭衍峰不滿女友與富家子何猷亨傳緋聞，他不想繼續無名分「當兵」，多次向盈盈施壓，但女方不肯就範，因為不想阻住自己「釣金龜」，不甘成為「煙幕」的他與盈盈吵大鑊！有傳他們在電視城吵架鬧分手時驚動高層，曾被樂易玲「照肺」，自此不歡而散，分手後連朋友都做不成！

早前他們出席《衝上雲霄大選》宣傳活動時，盈盈全程黐住一班機師，鄭衍峰則落寞獨自站到老遠，活動未開始，盈盈即跟前度劃清界線，向公關及助手事先聲明不跟男方一起做訪問，其後在記者要求下才勉強合體，強顏歡笑合照，做完訪問極速彈開，回復面左左，之後男方更黑面走人，跟之前大方合體兼大耍花槍簡直天淵之別！而盈盈事後還被經理人指摘不應「扭計」！

其實2人分手早已有迹可尋，翻查社交網，雖然仍互相關注，但盈盈11月中開始已沒再like男方的post，而鄭衍峰由以往女友逢post必like，但過去2個月只得3、4個like，更不時發布意有所指的「失戀文」，如「所謂青春就是一場迫不得已的成長」、「我們曾經都是至尊寶，願你不用成為孫悟空也懂得珍惜紫霞仙子」、「可能我有點瘋狂，但我曾有勇氣在某些我曾真正想擁有的事物上失去自我」，又自爆正在看一本書，講述人與人之間遇上衝突的溝通方式，情侶可以用來學習，令人有所聯想！

回復單身的盈盈就分手一事，心情輕鬆回應：「哪來的分手？我哋從來都係同事同朋友關係。」又否認被樂易玲「照肺」：「樂小姐係我經理人，每次返公司都上去探佢，同佢傾偈。」提到在電視城嘈交，她說：「正常都唔會無啦啦喺公司吵大鑊，我哋應該係練習《#後生仔傾吓偈》嘅稿啫。（佢呢排好少like你啲post。）我都冇留意佢最近少like我喎，作為同事，我下次問佢點解唔like我啲post囉。」鄭衍峰則指2人從來都是好朋友及好拍檔：「一向關係都係咁，多謝大家關心，記得頒獎禮投票畀佢啦。」