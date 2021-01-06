與老公Kanye West再傳婚變！Kim已搵定離婚律師

美國真人騷女王Kim Kardashian與樂壇天王老公Kanye West婚變的消息近期不絕於耳，美國報章《紐約郵報》昨日就以頭版爆他們即將離婚！

據知她已聘請專打離婚官司的名律師Laura Wasser為她打離婚官司。之前Kim與第2任老公NBA球星堪富利斯（Kris Humphries）離婚時亦是由她協助打離婚官司。消息人士說：「佢哋將離婚保持低調但佢哋已經玩完。而雙方已傾緊離婚協議。」另有消息指他們仍就物業分配一事未達成共識。

查實她們近期已有婚變的迹象，她近期被見到沒有戴住婚戒之餘，在過去的聖誕以及新年都未見Kanye陪伴她度過，她只與母親Kris Jenner、姊妹和子女一同出埠慶祝。至於Kanye就留在懷俄明的牧場大宅。據知她唔想老公與她過節等她們靜靜地處理分居與離婚的事情。而他去年7月已在社交網站自爆曾嘗試與老婆搞離婚，他當時指自從Kim於18年11月與饒舌男歌手Meek Mill一同出席有關爭取監獄改革的論壇後已想與她離婚。當時他亦稱呼外母Kris Jenner為「Kris正恩」，並爆她們一家嘗試迫他接受心理治療。Kim與Kanye暫時未就離婚傳聞作回應。

她們於2014年在意大利結婚，並育有4名子女，而其中1名女兒芝加哥（Chicago）下周將3歲生日，唔知屆時Kanye會否現身為囡囡慶生？