怪味薯片筆記本？文青之極致

雖然電腦手帳已經極度親民，是不少人的記事「專員」，不過，仍然有人愛親手記下日程，非常文青，所以筆記本依然有其存在空間，而為自己挑選一本出眾的筆記本，相信是愛手寫字者的專屬愛好。

要眾裏尋他，或許氣味筆記本已不算罕見，但加上特別包裝後不但可自帶文學氣息，還能偽裝成食物界的一分子，又會不會增加其吸引力呢？說的是台灣網店新推出的「氣味筆記本」，以純色PU皮作為封面看起來十分高質，其魅力之處不單單在此，包裝更是極具創意。除了採用袋裝薯片的包裝外，還以8部文學作品為主題，包括《情人》－茉莉香、《簡愛》－玫瑰香、《人間失格》－苦艾香、《瓦爾登湖》－檜木、《浮生六記》－蘭香、《到燈塔去》－海洋味、《傲慢與偏見》－紫羅蘭香和《月亮與六便士》－杜松子香，配合插畫，充滿文藝氣息。