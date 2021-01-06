怪味薯片筆記本？文青之極致
2021年01月06日 10:00
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雖然電腦手帳已經極度親民，是不少人的記事「專員」，不過，仍然有人愛親手記下日程，非常文青，所以筆記本依然有其存在空間，而為自己挑選一本出眾的筆記本，相信是愛手寫字者的專屬愛好。
要眾裏尋他，或許氣味筆記本已不算罕見，但加上特別包裝後不但可自帶文學氣息，還能偽裝成食物界的一分子，又會不會增加其吸引力呢？說的是台灣網店新推出的「氣味筆記本」，以純色PU皮作為封面看起來十分高質，其魅力之處不單單在此，包裝更是極具創意。除了採用袋裝薯片的包裝外，還以8部文學作品為主題，包括《情人》－茉莉香、《簡愛》－玫瑰香、《人間失格》－苦艾香、《瓦爾登湖》－檜木、《浮生六記》－蘭香、《到燈塔去》－海洋味、《傲慢與偏見》－紫羅蘭香和《月亮與六便士》－杜松子香，配合插畫，充滿文藝氣息。
如果無留意包裝底下的商品說明，未打開之前，或許你會認為它是一包怪味薯片，又或許是相關的文學書籍，其真身是手帳控最愛的筆記本，封面上還印着作品的名稱，但這本獨一無二的文學作品，將由擁有者來書寫。「氣味筆記本」共有150頁，內頁尺寸是 10.5 x 14.5 cm，單本價格是690台幣（約HK$190） ，可以到官網 https://bit.ly/38XGEVV 感受一下文藝氣息。