Eugene自殺結局收視破30%　殺李智雅兇手係嚴基俊

由韓星李智雅、金素妍及Eugene合演的SBS熱播劇《Penthouse》第1季於昨晚大結局，承接上集劇情，李智雅遇刺身亡，原來兇手是其夫嚴基俊，他早已將計劃告知金素妍，並透露一直在利用Eugene，將殺人罪名推給對方。Eugene因身在兇案現場，加上兇器上有其指紋而被捕，原本她在接受警方調查時認罪，但在庭上則反口堅稱沒有殺人，其後她被押送往收監途中，朴恩碩騎電單車前往劫囚車，並將Eugene帶走。雖然Eugene聲稱不是殺害李智雅的兇手，更揚言要為對方報仇，但朴恩碩不信，最終Eugene用兇器刺頸自殺，而結局未有交代她是否身亡。

至於嚴基俊因為掌握了朴恩碩父親的把柄，而取得投資大型建設項目所需的明洞地皮，並與金素妍一起開P慶祝。雖然金素妍的女兒自殺獲救，但她卻向母親透露是因為見到對方殺害祖父的一幕，所以才會服藥自殺。

此外，昨晚一集中，朴恩碩曾向李智雅展示嚴基俊前妻及其一對子女的親生母親照片，對方肩膀有蝴蝶紋身，李智雅見到照片後非常驚訝，似乎是因對方與她十分似樣，故不少劇迷推測李智雅或會於第2季中，以嚴基俊前妻的身份再度亮相，至於Eugene亦很大機會在自殺後獲救。

昨晚收視再創新高，由上集收視20.4%、23.8%上升至23.6%及28.8%，最高一刻收視達31.1%，首爾地區亦錄得30.5%收視，是SBS「月火劇」（周一、二劇集）事隔5年再有免費台的電視劇錄得30%收視佳績。至於第2季合共12集，將於下月安排於周五及周六晚時段播映。