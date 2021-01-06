超尷尬！阿諾認錯女婿「星爵」為「美國隊長」

為慶祝除夕，憑漫威超級英雄角色「星爵」一角上位的美國男星Chris Pratt主持了1個群星社交網慈善活動，一眾圈中好友包括「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、奧斯卡金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）以及「外父」阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）等都有參與。點知73歲的阿諾卻叫錯女婿為另1同名影星「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），認真老尷！

加入視像的阿諾頭1句說：「Hello，Chris Evans（基斯伊雲斯）。」當時Chris沒有為意直至阿諾更正：「噢，唔係Chris Evans。對唔住，我1開始就搞衰咗Chris Pratt。我冇望到個提示卡。就此對唔住。我理應知道你個名。呢個好肯定。你係我喜愛嘅女婿。」以笑遮醜的Chris即回答：「我係你惟一女婿！我一定係你喜愛嗰個。」

Chris於2019年與阿諾女兒嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger）結婚，2人育有1名4個月大女兒Lyla Maria Pratt。